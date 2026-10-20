Jubilación anticipada de ANSES a los 50 años: lista de rubros habilitados y aportes necesarios

Los requisitos cambian según el sector e incluyen una edad mínima, años de servicios y documentación que certifique las tareas realizadas.

La jubilación diferencial permite que determinados trabajadores accedan al retiro antes de la edad general, pero la edad mínima y los años de aportes dependen de la actividad y de la normativa aplicable.

La jubilación diferencial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite que determinados trabajadores se retiren antes de la edad jubilatoria ordinaria, cuando sus tareas están comprendidas en regímenes especiales.

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Entre las actividades alcanzadas figuran algunos trabajos de la industria metalúrgica, la minería subterránea, el sector petrolero y gasífero, la fabricación de vidrio y la industria cárnica.

Sin embargo, no existe una jubilación anticipada general para todas las personas de 50 años. La posibilidad de acceder al beneficio depende de la actividad concreta, las condiciones en las que se desarrolló y los años de aportes acreditados. En algunos regímenes se exigen 25 años de servicios, mientras que otros contemplan 27 o 30 años.

Los regímenes diferenciales están destinados a trabajadores que realizaron determinadas tareas consideradas insalubres, riesgosas o capaces de provocar un desgaste físico prematuro . La edad mínima puede ser de 50 o 52 años, aunque también existen actividades con otras edades de retiro y condiciones particulares.

Entre los rubros que contemplan edades reducidas se encuentran determinados puestos de la industria metalúrgica , los trabajadores de minas subterráneas, algunos empleados de la industria petrolera y gasífera y el personal que realiza tareas específicas en la fabricación de vidrio. La inclusión depende de las funciones desempeñadas y de las condiciones establecidas por la normativa correspondiente.

También existen regímenes para otras ocupaciones, como determinadas tareas ferroviarias, aeronáuticas y del personal embarcado. Por eso, antes de iniciar el trámite, es importante identificar qué norma corresponde al puesto laboral y comprobar si se reúnen los requisitos de edad y servicios exigidos.

Requisitos por actividad: de metalúrgicos a trabajadoras de la industria cárnica

Los trabajadores metalúrgicos y de forja pueden acceder a condiciones diferenciales cuando realizan las tareas específicas contempladas por la normativa, como labores habituales de forja y fragua o determinados trabajos expuestos a altas temperaturas.

En algunos de estos casos se establecen 50 años de edad y 25 años de servicios, aunque el encuadre depende de la actividad efectivamente desarrollada.

En la minería subterránea y en determinadas tareas petroleras y gasíferas también existen regímenes especiales. Para los trabajadores comprendidos en las disposiciones correspondientes, pueden exigirse 50 años de edad y 25 años de servicios.

En la industria del vidrio, las condiciones dependen de las funciones realizadas y de los supuestos contemplados por la legislación, por lo que no alcanza con trabajar en una empresa del sector.

La industria cárnica cuenta con requisitos diferenciados según el sexo y las tareas:

Para las mujeres que realizan directamente y de manera habitual labores de matanza, faenamiento, procesamiento de carne o determinadas funciones de control veterinario, el régimen contempla 50 años de edad y 27 años de servicios .

. Para los hombres comprendidos en esa normativa, los requisitos son 55 años de edad y 30 años de servicios.

Aportes exigidos: cuántos años de servicios se deben acreditar según el sector

La cantidad de años de aportes necesaria para acceder a una jubilación diferencial depende del régimen previsional aplicable. En determinados puestos metalúrgicos, de forja, minería subterránea y actividades petroleras específicas, se contemplan 25 años de servicios.

Para los hiladores de rayón, en cambio, el régimen citado establece 30 años de servicios, por lo que es fundamental verificar la normativa correspondiente a cada ocupación.

En la industria cárnica, las condiciones varían según el sexo del trabajador: para las mujeres alcanzadas por el régimen se requieren 27 años de servicios y 50 años de edad, mientras que para los hombres se exigen 30 años de servicios y 55 años de edad.

Por su parte, el personal embarcado que realiza tareas específicas de dragado y balizamiento puede acceder desde los 52 años, con 25 años de servicios, si cumple las condiciones previstas por la normativa.

Para acreditar los aportes, es importante revisar la Historia Laboral en Mi ANSES y comprobar que estén registrados todos los períodos trabajados.

También puede ser necesario presentar certificaciones de servicios y remuneraciones, recibos de sueldo y documentación que identifique las funciones realizadas. Si existen períodos faltantes, conviene reunir las pruebas laborales disponibles antes de iniciar la solicitud.