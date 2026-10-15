Asaltaron y golpearon a un represor condenado por delitos de lesa humanidad

Rodolfo Enrique Godoy, de 89 años, cumple prisión domiciliaria en Mar del Plata por crímenes cometidos durante la última dictadura. Una banda lo ató y agredió junto a su esposa y escapó con dólares y dinero en efectivo.

El excoronel del Ejército Rodolfo Enrique Godoy , condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar , fue asaltado y golpeado junto a su esposa en su casa de Mar del Plata . El ataque ocurrió el lunes por la mañana en el barrio Stella Maris, donde el represor de 89 años cumple prisión domiciliaria.

Los delincuentes se habían escondido en el patio de la propiedad y esperaron a que la pareja abriera la puerta para ingresar. Una vez dentro, redujeron a los redujeron , los ataron y los golpearon durante un asalto que se extendió por aproximadamente 35 minutos.

Los asaltantes escaparon con u$s4.000, $470.000 y un dispositivo GPS. La pareja llamó al 911 después de la fuga y una ambulancia acudió al domicilio para atender las lesiones provocadas por los golpes. La causa fue caratulada como “ robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda”.

Según la reconstrucción del hecho, los ladrones aguardaron en la parte trasera de la vivienda hasta que tuvieron la oportunidad de sorprender a la pareja. La modalidad, conocida como “ La Dormilona ”, consiste en esconderse en una propiedad y esperar a que sus habitantes abran una puerta para irrumpir.

Los atacantes llevaban ropa negra, guantes y los rostros cubiertos, con el objetivo de evitar ser identificados. Tras concretar el robo, huyeron en una camioneta Ford Ranger 4x4 de color gris plateado.

La investigación busca establecer las circunstancias del asalto e identificar a los responsables. Por el momento, no se determinó si los delincuentes sabían que Godoy había sido condenado por crímenes de lesa humanidad.

Las condenas del excoronel por crímenes de la dictadura

Godoy se desempeñó como segundo jefe y jefe de la plana mayor del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela durante la última dictadura. Desde esa posición tuvo responsabilidad en operaciones del aparato represivo en la zona oeste del conurbano bonaerense.

En diciembre de 2020, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata lo condenó a 25 años de prisión por delitos cometidos contra 84 personas en la Brigada de Investigaciones de San Justo. En diciembre de 2022, recibió otra pena de 18 años por privaciones ilegales de la libertad y tormentos cometidos en la comisaría de Ramos Mejía.

Además, fue condenado por su responsabilidad en los crímenes perpetrados en el centro clandestino de detención conocido como Sheraton, donde estuvo cautivo el escritor y guionista Héctor Germán Oesterheld, desaparecido durante la dictadura.

La permanencia de Godoy en Mar del Plata ya había generado controversias. En agosto de 2018, el excoronel fue fotografiado en un café de la ciudad junto al expolicía bonaerense Alejandro Alberto Menichini, mientras participaba de un juicio por videoconferencia desde una dependencia judicial.

La difusión de esas imágenes provocó cuestionamientos de organismos de derechos humanos sobre las condiciones en las que algunos condenados por delitos de lesa humanidad cumplen prisión domiciliaria.