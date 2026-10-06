Diputado libertario se justificó por visitar detenidos por la dictadura: "Es de gente de fe acompañar a los enfermos"

Beltrán Benedit, diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Entre Ríos.

Las miradas sobre la última dictadura militar se colaron en el cierre del plenario que se disponía a debatir el proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional", cuya discusión pretende resolver si se incluirán unas serie de reformas de seguridad inferior al consensuado endurecimiento de las penas para aquellos que realicen actividades extractivas en Malvinas. Quien volvió a retomar el tema en Diputados fue el entrerriano Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), que en 2024 fue uno de los organizadores de una visita a detenidos por delitos de lesa humanidad.

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Al ser aludido por ese momento, Benedit pidió la palabra y desmintió haber visitado genocidas: "Se ha instalado en el país la palabra genocidio en un país en el que, hasta donde yo sé, no hay ningún ciudadano procesado, y menos condenado, por genocidio". En contrapartida, ratificó su postura, en línea con la postura de los autores del Golpe de Estado de 1976: "Hubo un plan de las fuerzas contrarias que combatieron, que fueron las fuerzas subversivas terroristas y lo quiso llevar adelante Mario Santucho".

Después se justificó por la visita que realizó en julio del 2024 a la unidad federal de Ezeiza junto a otros cinco diputados del bloque libertario, con los que se fotografió con un grupo de detenidos por delitos de lesa humanidad, entre los que se encontraba Alfredo Astiz: "Con respecto a la visita, le recuerdo que en este país, donde la mayoría son creyentes y gente de fe, es una buena costumbre acompañar a los enfermos, visitar a los presos y ayudar a los necesitados".

Su intervención buscó ser interrumpida por Germán Martínez (Unión por la Patria), quien instó a que su bloque abandone la sala legislativa. "Sea valiente, quédese", desafiaba Benedit, quien también lo interpeló: "¿Te duele la verdad?". El presidente del plenario, el también oficialista Carlos Zapata, interrumpió a su propio compañero de bancada para que se circunscriba al temario y, finalmente, le cerró el micrófono y dio por terminado el encuentro. "Me cansé de no decir nada", concluyó el diputado entrerriano, por fuera del micrófono.

Aunque en la Argentina no se apela a la figura de genocidio, tal como lo señaló Benedit, desde el 2006 la Justicia penal reconoce formalmente que existió un plan sistemático de exterminio contra un grupo nacional específico. Bajo ese criterio, estableció que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, más allá de que las condenas que se le computan a los responsables corresponden a la suma de delitos individuales, como homicidio, privación ilegítima de la libertad, sustracción de menores, desaparición forzada y abusos sexuales.

Qué pasó con la visita de diputados de La Libertad Avanza a Ezeiza La visita al Complejo Penitenciario de Ezeiza fue protagonizada por Lourdes Arrieta, Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, y Rocío Bonacci. Tras tomar estado público, el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal 5 responsable de la ejecución de la pena a represores de ESMA, denunció el hecho ante la justicia federal de Lomas de Zamora. Sin embargo, un año después del hecho, en julio de 2025, el fiscal de Lomas de Zamora Sergio Mola consideró que no había elementos para avanzar en imputaciones y la justicia archivó la investigación. “Se trató de un grupo de representantes de uno de los poderes del Estado que, al presentarse en el Complejo Penitenciario Federal VII, expresaron que concurrían a verificar las condiciones de detención de personas allí alojadas. Que a una visita a detenidos por parte de representantes del Estado las autoridades del SPF la hayan considerado como una 'recorrida' no parece ilógico", consideró. En el 2024, también fracasó un intento legislativo por investigar el hecho. Además de Alfredo Astiz, entre los condenados se encontraba Adolfo Donda, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, Carlos Suárez Mason (hijo), Horacio Luis Barcena, Juan Manuel Cordero, Mario Marcote y Miguel Britos.

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