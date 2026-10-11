Brutal pelea en Mar del Plata: golpes y corridas a la salida de un boliche + Agregar ámbito en









El episodio ocurrió durante la mañana del domingo sobre la avenida Independencia, donde un grupo de jóvenes se enfrentó tras una discusión y un conductor circuló a contramano en medio de los disturbios.

Caos a la salida de un boliche en Mar del Plata: pelea multitudinaria y un auto en contramano.

Una pelea entre jóvenes a la salida de un boliche terminó con golpes, patadas y corridas durante la madrugada de este domingo en Mar del Plata. El enfrentamiento ocurrió en la avenida Independencia, a la altura de la calle Brown, y quedó registrado en un video filmado por un vecino. En medio de los disturbios, un automovilista realizó maniobras peligrosas, giró en U y circuló en contramano para salir del lugar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En las imágenes se observa a cerca de nueve jóvenes que discuten en plena calle junto a un vehículo que tenía el baúl abierto. En pocos segundos, la discusión pasó a la violencia física y varios participantes comenzaron a golpearse. Uno de ellos cayó al asfalto y recibió patadas mientras otras personas intentaban separar a los involucrados.

La situación se volvió todavía más peligrosa cuando el conductor del auto comenzó a avanzar y retroceder entre quienes participaban de la pelea. Luego realizó un giro en U y tomó la avenida en contramano, mientras los jóvenes corrían alrededor del vehículo.

Cuando el automóvil retomó la marcha para alejarse, varios de los participantes fueron detrás de él. Durante la persecución, uno de los jóvenes arrojó un objeto que parecía ser una parte del paragolpes. El vehículo continuó avanzando con el baúl abierto y, finalmente, uno de los involucrados logró subirse para escapar junto con los demás ocupantes.

Hasta el momento, no se informó si hubo detenidos ni si alguno de los participantes sufrió heridas que requirieran atención médica.

Video registrado por el vecino de Mar del Plata. El reclamo de los vecinos por la seguridad en Mar del Plata Los vecinos de la zona advierten que las peleas y los disturbios a la salida de los boliches se repiten durante las madrugadas de los fines de semana. Además de las molestias por los ruidos, les preocupa la violencia en la calle y el peligro que representa para quienes circulan por el lugar. Ante esta situación, reclaman más controles y medidas de prevención para evitar nuevos enfrentamientos.