AUH de ANSES: cómo cobrar el bono extra de $59.000 en octubre 2026

Conocé a cuánto llega el Complemento Leche del Plan 1000 Días, quiénes pueden cobrarlo, por qué se acredita automáticamente y cómo consultar el pago en Mi ANSES.

El Complemento Leche del Plan 1000 Días alcanza los $59.063 en octubre de 2026 y se acredita automáticamente a titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años y de la Asignación por Embarazo que cumplen los requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) paga en octubre un adicional de $59.063 a determinados beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). Se trata del Complemento Leche del Plan 1000 Días , una ayuda económica mensual destinada a acompañar la alimentación durante el embarazo y la primera infancia.

El beneficio se acredita automáticamente junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar una inscripción específica. El monto de octubre incluye una actualización del 1,66% respecto del mes anterior. Para comprobar si corresponde cobrarlo, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES y revisar el detalle de sus asignaciones, donde figura el concepto asociado al apoyo alimentario.

El Complemento Leche está destinado a dos grupos principales: las personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social y quienes reciben la AUH por hijos de hasta 3 años inclusive . El objetivo es contribuir a cubrir gastos de alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida de los niños.

El importe de octubre de 2026 asciende a $59.063 por mes para cada beneficiario que cumpla las condiciones del programa. A diferencia de la AUH, este complemento se paga íntegramente , sin la retención del 20% que se aplica a la asignación por hijo. Además, es compatible con otras prestaciones alimentarias que correspondan, como la Tarjeta Alimentar.

No todas las familias que cobran la AUH reciben este adicional. El requisito central es estar dentro de los grupos contemplados por el Plan 1000 Días. Por eso, las personas con hijos mayores de 3 años no acceden al Complemento Leche por ese hijo , aunque pueden continuar cobrando la AUH si reúnen las condiciones generales de la prestación.

¿Hay que hacer algún trámite para recibir el adicional?

No es necesario realizar un trámite adicional para cobrar el Complemento Leche. ANSES identifica a las personas que reúnen las condiciones mediante el cruce de información de sus registros y liquida el importe junto con la prestación correspondiente. Por esa razón, no se requiere completar un formulario específico ni solicitar un turno para incorporarse al programa.

Para facilitar la acreditación, es importante que los datos personales y familiares estén actualizados en el organismo. Si hubo cambios en la composición del grupo familiar, en los datos de los hijos o en la situación de embarazo, conviene revisar la información registrada y realizar las actualizaciones necesarias por los canales habilitados.

Si el adicional no aparece en la liquidación, el primer paso es verificar que se cumplan los requisitos de edad y prestación. Si la situación es correcta y el pago continúa sin figurar, se recomienda consultar con ANSES para conocer el motivo. La acreditación automática no significa que todas las personas titulares de la AUH reciban el complemento, ya que está limitado a los grupos previstos por el programa.

Cómo consultar la acreditación en Mi ANSES

Para revisar si el importe está incluido en el pago de octubre, hay que ingresar a Mi ANSES desde el sitio oficial o mediante la aplicación móvil. El acceso requiere el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, se debe abrir la sección “Hijos” y seleccionar “Mis Asignaciones” para consultar el detalle de los conceptos liquidados.

En esa pantalla, el titular puede elegir el período correspondiente y verificar si aparece el ítem “Apoyo Alimentario Leche 1000 Días”, junto con el importe acreditado. La consulta también permite revisar otros pagos y descuentos asociados a las asignaciones, por lo que resulta útil para comprobar qué conceptos integran el depósito mensual.

Si el complemento no figura, es conveniente revisar el período seleccionado y confirmar que los datos familiares estén actualizados. También se puede consultar el estado de las asignaciones mediante los canales oficiales del organismo. Para proteger la información personal, se recomienda ingresar únicamente desde las plataformas oficiales y no compartir la clave con terceros.