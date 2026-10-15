ANSES verificará de forma automática los controles médicos para pagar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo

El organismo usará la información que le envíe todos los meses el Ministerio de Salud para validar los requisitos sanitarios. La medida se aplicará a las asignaciones que se paguen a partir del 1° de noviembre.

ANSES verificará automáticamente los controles médicos durante el embarazo para habilitar el pago del 20% retenido de la asignación. El cambio busca simplificar el trámite para las beneficiarias.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aprobó un nuevo procedimiento para la acreditación automática y mensual de los controles médicos exigidos para cobrar la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) , a partir de los datos que le remitirá el Ministerio de Salud .

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 297/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del director ejecutivo del organismo, Guillermo Héctor Arancibia . La norma se aplicará a las asignaciones que se pongan al pago a partir del 1° de noviembre de 2026 .

Según la ley de Asignaciones Familiares, entre la semana 12 de gestación y el final del embarazo, la ANSES paga mensualmente el 80% del monto de la AUE. El 20% restante se abona en un solo pago una vez terminado el embarazo , siempre que se hayan cumplido los controles médicos de seguimiento.

De acuerdo con la normativa vigente, para cobrar ese 20% acumulado hay que acreditar dos cosas: el final del embarazo, mediante la partida o el certificado de nacimiento, de defunción o de interrupción del embarazo, y el cumplimiento de los controles médicos previstos.

Con la nueva resolución, esos controles podrán darse por acreditados con la información que el Ministerio de Salud envíe cada mes a la ANSES, en el marco de un convenio de intercambio de datos firmado entre ambos organismos.

El organismo previsional implementará un mecanismo automático para comprobar los controles médicos requeridos y liberar el monto retenido de la Asignación por Embarazo.

No obstante, la norma aclaró que, si la ANSES no cuenta con esa información o si la titular presenta un reclamo, se podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos con la documentación respaldatoria ante el organismo.

En los considerandos, la resolución recordó además que sigue vigente, hasta el 2 de julio de 2027, la obligación de hacer los trámites de forma presencial en las oficinas de la ANSES cuando el organismo no tenga los datos de las embarazadas inscriptas en el Programa Sumar.

ANSES confirmó los nuevos montos de la AUH, SUAF y asignaciones en noviembre 2026

En noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedará en torno a los $159.563 por menor. Sin embargo, el pago mensual habitual corresponde al 80% de ese importe, equivalente a $127.650,40. El 20% restante, unos $31.912,60, se acumula hasta que el titular cumpla con los requisitos establecidos por el organismo para cobrarlo.

La retención tiene como objetivo acreditar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes alcanzados por la prestación. Para solicitar el dinero acumulado, la persona titular debe presentar la Libreta AUH con la información requerida y esperar la validación de ANSES. Por eso, el monto total de la asignación no debe confundirse con el dinero que ingresa a la cuenta todos los meses.

También es importante tener en cuenta que el importe final puede variar según la prestación y las condiciones particulares de cada familia. La Asignación por Embarazo tiene un valor de referencia equivalente al de la AUH general, mientras que los beneficios complementarios, como el Apoyo Alimentario del Plan 1000 Días, se liquidan bajo sus propias condiciones. Para conocer el detalle de cada pago, se recomienda consultar la liquidación individual en los canales oficiales de ANSES.

Escala de asignaciones familiares SUAF según el Ingreso del Grupo Familiar

Las asignaciones familiares del SUAF están destinadas, entre otros grupos, a trabajadores registrados, titulares de la Prestación por Desempleo y jubilados y pensionados que reúnen las condiciones del régimen. A diferencia de la AUH, el monto de la asignación por hijo depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y del tramo que corresponda.

Para noviembre, la escala difundida contempla los siguientes valores estimados para la asignación por hijo y prenatal:

Ingreso del grupo familiar hasta $1.235.335 el monto por hijo es de: $79.792

Ingreso del grupo familiar de $1.235.335 a $1.811.738 el monto por hijo es de: $53.825

Ingreso del grupo familiar de $1.811.738 a $2.091.709 el monto por hijo es de: $32.556

Ingreso del grupo familiar de $2.091.709 a $6.541.701 el monto por hijo es de: $16.800

Los importes corresponden a la escala general y pueden presentar diferencias para determinadas zonas geográficas. Además, las cifras publicadas para noviembre se calcularon a partir del aumento del 1,9%, por lo que es necesario verificar los valores definitivos que establezca ANSES antes de realizar una liquidación.

En el caso de las asignaciones por hijo con discapacidad, los valores proyectados también varían de acuerdo con el ingreso familiar. Los montos de referencia son de $259.787 para el primer tramo, $183.785 para el segundo y $115.992 para el tramo superior. Esta prestación tiene condiciones específicas y no se rige por el mismo límite de edad que la asignación familiar ordinaria por hijo.