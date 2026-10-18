AUH de ANSES en noviembre 2026: cuánto aumenta y cuál es el monto final por hijo

La prestación se actualiza con el IPC de septiembre y contempla una retención del 20%. El valor por discapacidad también tendrá una suba.

En octubre, la AUH general fue de $156.588 por hijo. Con el ajuste previsto para noviembre, el monto bruto superaría los $159.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizará en noviembre la Asignación Universal por Hijo (AUH), de acuerdo con la inflación de septiembre informada por el INDEC. El índice registró una suba mensual del 1,9%, que sirve como referencia para calcular el nuevo valor de la prestación.

La actualización también alcanza a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad. Para esa prestación, el monto bruto estimado superaría los $519.000. En ambos casos, es importante distinguir el valor total de la asignación de la suma que llega al banco, ya que el depósito mensual contempla la retención del 20%.

El incremento responde al mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que vincula las prestaciones sociales con la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Como el dato de septiembre se conoció en octubre, permite calcular el ajuste que corresponde aplicar en noviembre. El INDEC informó una inflación mensual del 1,9% para septiembre. Ese porcentaje sirve como referencia para estimar los nuevos valores de la AUH.

Con el ajuste previsto para noviembre, el valor bruto de la AUH general quedaría en $159.578,45 por hijo. De ese total, el 80% equivale a $127.662,76, que sería el pago mensual estimado. El 20% restante representa $31.915,69 y queda retenido hasta que se cumplan los requisitos para cobrarlo.

En una familia con dos hijos que cobran la AUH general, el depósito mensual estimado sería de $255.325,52. Si son tres, alcanzaría $382.988,28. Estos cálculos contemplan únicamente el pago directo del 80% de la asignación y no incluyen otros beneficios, como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche, cuando corresponda.

El dinero retenido se acumula y puede reclamarse mediante cumpliendo con los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes. Para cobrar ese porcentaje acumulado, el titular debe cumplir con los requisitos establecidos por ANSES.

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Cuánto cobro de AUH por discapacidad en noviembre de 2026

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad también tendrá una actualización vinculada con la inflación de septiembre. Según estimaciones, el monto bruto pasaría de $509.863 en octubre a $519.601,71 en noviembre. Si se aplica la misma modalidad de liquidación, el 80% de ese valor equivaldría a $415.681,37, mientras que el 20% restante representaría $103.920,34.

La asignación está destinada a titulares que cumplen los requisitos de la AUH y tienen hijos con discapacidad acreditada ante el organismo. Para consultar el estado del beneficio, los titulares pueden entrar a Mi ANSES y revisar los datos del grupo familiar y la prestación liquidada.

En caso de que el monto depositado no coincida con la estimación, conviene revisar el recibo de pago antes de iniciar un reclamo. Las diferencias pueden responder a la fecha de liquidación, a la aplicación de la actualización correspondiente o a otras condiciones de la prestación.