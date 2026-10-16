Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2026: montos, quiénes la cobran y calendario de pagos completo

El complemento está destinado a apoyar los gastos alimentarios de las familias con hijos de hasta 17 años inclusive.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene en octubre el pago de la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar . El beneficio está destinado a familias que reciben asignaciones sociales y busca reforzar los ingresos disponibles para comprar alimentos.

Durante este mes, el importe depende de la composición del grupo familiar y de las condiciones de acceso al programa. Las fechas cambian según la prestación que recibe cada titular y la terminación del DNI.

La Prestación Alimentar alcanza a titulares de asignaciones sociales y pensiones no contributivas. Para acceder, es necesario cobrar alguna de las prestaciones incluidas en el programa. Pueden recibirla los siguientes grupos:

La incorporación es automática . No es necesario completar un formulario ni solicitar un turno para que se evalúe el acceso. Si una persona reúne los requisitos y no ve reflejado el importe, puede revisar su liquidación y sus datos personales a través de los canales oficiales.

En octubre, los valores de la Prestación Alimentar se mantienen en los niveles vigentes durante los meses anteriores. El importe se define según la cantidad de hijos que cumplen los requisitos del programa. Los montos mensuales para octubre son:

familias con un hijo: $72.250

$72.250 familias con dos hijos: $113.299

$113.299 familias con tres hijos o más: $149.425

El importe de $72.250 también corresponde a las personas que cobran la Asignación por Embarazo. En los hogares con hijos con discapacidad, el acceso se determina sin límite de edad para el hijo con discapacidad.

Para comprobar cuánto se acreditó, el titular puede ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la liquidación mensual. Si el beneficio no aparece, conviene verificar primero los datos familiares y la prestación principal antes de hacer la consulta.

Calendario de cobro según la terminación de DNI

La Prestación Alimentar se acredita junto con la prestación principal, pero no todos los beneficiarios tienen la misma fecha de pago. El calendario oficial de octubre distingue entre titulares de la AUH, personas que cobran la Asignación por Embarazo y titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.

AUH:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Asignación por Embarazo:

DNI terminado en 0: viernes 9 de octubre

DNI terminado en 1: martes 13 de octubre

DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre

DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre

DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre

DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre

DNI terminado en 6: martes 20 de octubre

DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre

DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre

DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre

Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más