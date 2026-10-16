La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene en octubre el pago de la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar. El beneficio está destinado a familias que reciben asignaciones sociales y busca reforzar los ingresos disponibles para comprar alimentos.
Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2026: montos, quiénes la cobran y calendario de pagos completo
El complemento está destinado a apoyar los gastos alimentarios de las familias con hijos de hasta 17 años inclusive.
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Durante este mes, el importe depende de la composición del grupo familiar y de las condiciones de acceso al programa. Las fechas cambian según la prestación que recibe cada titular y la terminación del DNI.
Requisitos para cobrar la Prestación Alimentar en octubre
La Prestación Alimentar alcanza a titulares de asignaciones sociales y pensiones no contributivas. Para acceder, es necesario cobrar alguna de las prestaciones incluidas en el programa. Pueden recibirla los siguientes grupos:
- titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive
- personas que cobran la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad para ese hijo
- embarazadas desde el tercer mes de gestación que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)
- titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más, de acuerdo con las condiciones establecidas para la prestación
La incorporación es automática. No es necesario completar un formulario ni solicitar un turno para que se evalúe el acceso. Si una persona reúne los requisitos y no ve reflejado el importe, puede revisar su liquidación y sus datos personales a través de los canales oficiales.
¿De cuánto es el monto que se cobra este mes?
En octubre, los valores de la Prestación Alimentar se mantienen en los niveles vigentes durante los meses anteriores. El importe se define según la cantidad de hijos que cumplen los requisitos del programa. Los montos mensuales para octubre son:
- familias con un hijo: $72.250
- familias con dos hijos: $113.299
- familias con tres hijos o más: $149.425
El importe de $72.250 también corresponde a las personas que cobran la Asignación por Embarazo. En los hogares con hijos con discapacidad, el acceso se determina sin límite de edad para el hijo con discapacidad.
Para comprobar cuánto se acreditó, el titular puede ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la liquidación mensual. Si el beneficio no aparece, conviene verificar primero los datos familiares y la prestación principal antes de hacer la consulta.
Calendario de cobro según la terminación de DNI
La Prestación Alimentar se acredita junto con la prestación principal, pero no todos los beneficiarios tienen la misma fecha de pago. El calendario oficial de octubre distingue entre titulares de la AUH, personas que cobran la Asignación por Embarazo y titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.
AUH:
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre
Asignación por Embarazo:
- DNI terminado en 0: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 1: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 6: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre
- DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre
Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre
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