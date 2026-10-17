Aumento para jubilados ANSES en noviembre: quiénes cobran $444.000 y cuándo se paga + Agregar ámbito en









La actualización de los haberes toma como referencia el IPC de septiembre. El cronograma distribuye las acreditaciones según el DNI y el nivel de ingreso.

El haber mínimo de octubre fue de $435.748,51. Para noviembre, el cálculo con la variación de precios de septiembre eleva el piso previsional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre una nueva actualización de las jubilaciones y pensiones, calculada a partir de la inflación de septiembre. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informó el INDEC fue del 1,9%, aunque el porcentaje que se toma para el cálculo previsional, con dos decimales, es del 1,93%.

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El cronograma de pagos de noviembre tiene fechas previstas según la terminación del DNI y el monto de la prestación. Los jubilados que cobran hasta un haber mínimo van a empezar a percibir sus haberes el lunes 9 de noviembre, quienes superan ese piso tendrán sus acreditaciones desde el martes 24.

ANSES Nuevo monto de la jubilación mínima: de cuánto es el aumento de noviembre El aumento de noviembre se calcula mediante el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que actualiza los haberes previsionales en función de la variación del IPC de dos meses antes. En este caso, se toma la inflación de septiembre para definir los valores que se cobran en noviembre.

La mínima de octubre fue de $435.748,51, según la Resolución 284/2026 publicada en el Boletín Oficial. Al aplicar la variación previsional del 1,93%, el nuevo haber queda en $444.158,45. El incremento representa unos $8.410 más respecto del mes anterior.

El ajuste alcanza a las prestaciones previsionales que se actualizan por movilidad, incluidas las jubilaciones y pensiones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). Los montos finales dependen del tipo de beneficio y, cuando corresponda, de la aplicación del bono extraordinario.

Calendario de pagos ANSES: fechas de cobro según la terminación del DNI El cronograma de noviembre distribuye los depósitos de acuerdo con la terminación del documento y el monto de la prestación. Para quienes cobran hasta un haber mínimo, los pagos empiezan el 9 de noviembre y se extienden hasta el 20. Los jubilados que superan la mínima cobrarán entre el 24 y el 30 de noviembre. Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre Bono extraordinario de $70.000: ¿cuánto cobrarán en total los jubilados de la mínima? El refuerzo previsional es un punto clave para saber cuánto dinero van a recibir los jubilados con menores ingresos. El Gobierno estableció un bono de hasta $70.000 para octubre mediante el Decreto 1108/2026, que incluye a jubilados y pensionados contributivos, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de determinadas Pensiones No Contributivas. Si se mantiene en noviembre el refuerzo de $70.000 en las mismas condiciones, un jubilado que cobra la mínima recibiría $514.158,45 en noviembre: $444.158,45 de haber mensual más el bono. En los casos de jubilados que cobran por encima de la mínima, la normativa de los bonos previsionales prevé un refuerzo proporcional para quienes no superan el tope establecido. En el esquema de noviembre, ese límite sería de $514.158,45: el bono cubriría la diferencia entre el haber y ese total, sin superar los $70.000. La aplicación de de ese criterio al próximo mes deberá confirmarse con la disposición correspondiente.

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