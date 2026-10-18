Aumento PUAM ANSES en noviembre 2026: ¿cuánto cobro con el nuevo bono? + Agregar ámbito en









La prestación para mayores de 65 años se actualiza por la inflación de septiembre. El refuerzo de $70.000 todavía necesita confirmación oficial.

El nuevo haber de la PUAM se calcula sobre el monto de octubre y se deposita según el cronograma de ANSES para jubilaciones y pensiones.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un nuevo valor en noviembre por la actualización mensual que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El ajuste toma como referencia la inflación de septiembre, que fue del 1,9%, según el INDEC.

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La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con una jubilación ni reúnen los requisitos para acceder a una prestación contributiva. Su monto equivale al 80% de la jubilación mínima, por lo que se actualiza cuando cambia ese haber. El calendario de pago se organiza según la terminación del DNI, dentro del cronograma previsional de ANSES.

¿Cuánto cobra la PUAM en noviembre de 2026? El monto estimado de la PUAM para noviembre es de $355.267,37. El valor definitivo debe quedar respaldado por la publicación oficial de las escalas de ANSES. Si se confirma el pago del refuerzo de $70.000, el cálculo quedaría de la siguiente manera:

haber mensual estimado: $355.267,37

bono extraordinario: $70.000, sujeto a confirmación

total estimado con bono: $425.267,37 ¿De cuánto es el aumento confirmado por IPC? La actualización se rige por el mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que vincula los haberes previsionales con la variación del IPC nacional. El índice de septiembre fue del 1,9%, dato que determina el aumento de noviembre. El ajuste se aplica sobre el haber vigente en octubre. En el caso de la PUAM, el cálculo informado para noviembre lleva la prestación a $355.267,37, lo que representa una suba de alrededor de $6.600 respecto del mes anterior. El monto definitivo depende de la oficialización de los valores por parte de ANSES.

La movilidad alcanza a otras prestaciones previsionales, entre ellas las jubilaciones, las Pensiones No Contributivas (PNC) y la PUAM. Sin embargo, cada beneficio tiene una fórmula distinta para definir su monto en relación con la jubilación mínima. En el caso de la PUAM, equivale al 80% de ese haber.

ANSES Qué pasará con el bono extraordinario de $70.000 La continuidad del bono de $70.000 es una de las principales dudas para los titulares de la PUAM. El Gobierno confirmó el refuerzo para octubre mediante el Decreto 1108/2026, que incluyó a los beneficiarios de esta pensión y de distintas Pensiones No Contributivas. Sin embargo, establece que el pago corresponde a octubre de 2026. El bono de noviembre todavía necesita una confirmación oficial. El aumento por movilidad ya tiene definido el porcentaje a partir del IPC, pero el refuerzo extraordinario no se renueva automáticamente: el Poder Ejecutivo debe establecer su continuidad con una nueva disposición. Calendario de pagos de ANSES en noviembre: fechas según DNI Para noviembre, las acreditaciones de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se distribuyen entre el 9 y el 20 de noviembre, de acuerdo con la terminación del DNI. Las fechas previstas para ese tramo son las siguientes: DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre Para verificar la fecha y el lugar de cobro, los beneficiarios pueden entrar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la sección correspondiente a la prestación. También pueden revisar los recibos para comprobar el haber liquidado y los adicionales que figuren en el pago.

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