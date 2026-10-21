Calendario de cobro PNC de ANSES en octubre de 2026: fechas de pago según DNI + Agregar ámbito en









Los importes de esta prestación incluyen el aumento del 1,66% y, para quienes cumplen las condiciones, un bono de $70.000.

En octubre, las PNC por invalidez y vejez alcanzaron los $375.023,95 con el bono extraordinario. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya completó el calendario de octubre para las Pensiones No Contributivas (PNC). Los pagos se distribuyeron según la terminación del DNI, con acreditaciones durante la segunda y tercera semana del mes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En octubre, los haberes previsionales recibieron un aumento del 1,66%. Además, el Gobierno nacional dispuso un bono extraordinario de hasta $70.000 para los titulares que cumplen las condiciones establecidas. El monto final depende del tipo de pensión y de los ingresos previsionales que percibe cada beneficiario.

ANSES ¿Cuánto se cobra por PNC en octubre de 2026? Los importes de octubre se actualizaron un 1,66%, de acuerdo con la Resolución 284/2026 de ANSES. A ese aumento se sumó el bono extraordinario previsional de hasta $70.000, establecido por el Decreto 1108/2026. Los valores de referencia para las principales categorías son los siguientes:

PNC por invalidez: $305.023,95 de haber mensual y $70.000 de bono, con un total de $375.023,95

PNC por vejez : $305.023,95 de haber mensual y $70.000 de bono, con un total de $375.023,95

PNC para madres de siete hijos o más: $435.748,51 de haber mensual y hasta $70.000 de bono, con un total de $505.748,51 El bono completo corresponde a quienes perciben haberes que no superan el mínimo previsional. Cuando la suma de las prestaciones supera ese límite, el refuerzo se reduce hasta alcanzar el tope previsto por el decreto. Por eso, el importe final puede variar según la situación de cada titular.

Cronograma completo de pago para Pensiones No Contributivas El calendario de octubre se organizó en cinco grupos, de acuerdo con la terminación del DNI. Las fechas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre El cronograma tuvo una pausa durante el fin de semana largo y el feriado del lunes 12 de octubre. Por eso, los titulares con documentos terminados en 4 y 5 cobraron el martes 13, en vez de hacerlo el lunes. Quienes todavía no tengan acreditado el dinero deben revisar si el pago figura como liquidado y confirmar que están consultando la prestación correcta. ¿Qué hacer si no se acreditó el pago de la PNC? Si el dinero no aparece en la cuenta después de la fecha prevista, el primer paso es comprobar la liquidación en Mi ANSES. Esa consulta permite verificar si el beneficio figura activo, cuál es el período liquidado y qué fecha de pago tiene asignada. También conviene revisar la cuenta bancaria o el medio de cobro registrado. Si los datos son correctos y el pago sigue sin aparecer, el titular puede comunicarse con ANSES a través de la línea telefónica 130 o consultar en una oficina del organismo si necesita revisar su situación particular. En caso de que exista una suspensión, una incompatibilidad o un problema con los datos personales, será necesario identificar el motivo antes de reclamar la acreditación. Tener a mano el DNI, el número de beneficio y la información de la liquidación puede facilitar la consulta.