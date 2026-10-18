Cambios en la Asignación por Embarazo de ANSES: ¿Cómo acreditar los controles médicos desde noviembre?

El organismo simplificará el trámite para acreditar los controles de salud y acceder al 20% retenido de la prestación una vez finalizada la gestación.

ANSES prepara un cambio en la forma de acreditar controles médicos para simplificar el acceso a una prestación clave.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificará desde el mes noviembre el procedimiento para comprobar los controles médicos de las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) .

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El cambio fue formalizado a través de la Resolución 297 y permitirá que, en muchos casos, la información llegue directamente desde el Ministerio de Salud, sin necesidad de presentar la documentación en papel.

El nuevo sistema va a empezar a regir el 1 de noviembre . A partir de esa fecha, ANSES podrá verificar automáticamente si la titular cumplió con los controles médicos exigidos durante el embarazo.

Desde el 1 de noviembre, el organismo podrá verificar los controles con la información enviada por el Ministerio de Salud.

El mecanismo va a ser similar al que el organismo empezará a aplicar para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y busca reducir los trámites presenciales.

Hasta ahora, para acceder al 20% retenido, las beneficiarias debían acreditar los controles hechos durante la gestación a través de la documentación específica. Con el cambio, esa presentación dejará de ser necesaria cuando ANSES pueda obtener la información directamente de los registros oficiales.

Si los datos no aparecen en los registros oficiales, la titular deberá presentar la documentación correspondiente ante ANSES. Magnific

Cómo presentar los certificados de salud para cobrar el 20% retenido

El nuevo procedimiento se basa en un cruce de información entre el Ministerio de Salud y ANSES. Si los datos oficiales confirman que la titular cumplió con los controles médicos, el organismo previsional podrá considerar acreditado el requisito sin pedir ningún trámite adicional.

En esos casos, no será necesario presentar certificados en papel, ya que si ANSES no puede verificar la información de manera automática, la titular deberá presentar la documentación correspondiente ante el organismo. La normativa establece que, una vez acreditados los controles, la liquidación del 20% retenido durante el período de gestación se realizará según los procedimientos vigentes.

Hasta ahora, las beneficiarias tenían que completar el formulario PS 2.10 de Acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social y presentarlo en una oficina de ANSES con turno previo. El plazo previsto era de hasta 12 meses desde la finalización del embarazo.

El nuevo sistema busca agilizar el cobro del 20% retenido una vez finalizado el embarazo. Magnific

¿Qué documentación se necesita para completar la acreditación en ANSES?

Desde noviembre, la documentación solo será necesaria cuando ANSES no logre comprobar los controles médicos a través del intercambio de datos con el Ministerio de Salud. En ese caso, la titular deberá presentar los certificados que respalden el cumplimiento de los controles correspondientes. Hasta el cambio, el trámite requería:

formulario PS 2.10

acreditación de los controles médicos de seguimiento

cumplimiento de los requisitos vinculados al Programa Sumar+

presentación ante ANSES dentro del plazo establecido

Con el nuevo esquema, esos pasos se simplifican cuando la información ya figura en los registros oficiales. La modificación principal es que la beneficiaria ya no tendrá que demostrar por su cuenta un dato que ANSES pueda obtener directamente del sistema de salud. De esta manera, desde el 1 de noviembre el trámite será automático para quienes tengan sus controles correctamente registrados.