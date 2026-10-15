Alerta jubilados y Asignaciones: por qué ANSES reorganiza los pagos de noviembre

El cronograma del mes entrante alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, con pagos organizados según la terminación del DNI.

Los feriados decretados por la visita de León XIV coinciden con el inicio de los cobros del mes y obligan a revisar las fechas previstas para cada grupo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) tendrá que revisar la organización de los pagos de noviembre por los feriados establecidos con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

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Las jornadas especiales coinciden con los primeros días hábiles previstos para el cobro de jubilaciones, pensiones no contributivas y otras prestaciones, por lo que será necesario confirmar cómo queda el calendario para cada grupo de beneficiarios.

El Gobierno nacional estableció feriados para el lunes 9 de noviembre en todo el país, el martes 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. Las medidas quedaron formalizadas mediante el Decreto 1103/2026 , publicado en el Boletín Oficial.

El punto central es que el calendario previsional de 2026 ya había sido aprobado antes de que se confirmaran estas jornadas especiales. Por eso, los beneficiarios deberán estar atentos a una eventual actualización de las fechas, especialmente quienes tienen asignados los primeros días de cobro según la terminación del DNI.

La visita del Papa va a modificar la actividad habitual en distintas jurisdicciones durante tres jornadas de noviembre. Para los beneficiarios de ANSES, la principal dificultad aparece al principio del cronograma .

El lunes 9 coincide con el inicio previsto para el pago de algunas prestaciones, mientras que el martes 10 y el miércoles 11 también afectan a jurisdicciones donde funcionan sucursales bancarias y oficinas públicas. El Decreto 1103/2026 fijó los feriados de esta manera:

domingo 8 de noviembre : inicio de la visita oficial de León XIV a la Argentina

lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país

martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba

miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires

Por eso, la coincidencia con los feriados obliga a prestar atención a las comunicaciones oficiales. Una modificación podría trasladar algunas fechas a otras jornadas, pero no corresponde dar por confirmados nuevos días de cobro hasta que ANSES publique el cronograma actualizado.

Jubilaciones, PNC y AUH: ¿cuándo se publica el cronograma oficial por DNI?

ANSES había aprobado con anticipación el calendario de pagos de las prestaciones previsionales para todo 2026 mediante la Resolución 349/2025. La norma incluye los cronogramas mensuales para jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pero fue publicada antes del decreto que estableció los feriados por la visita papal.

Esa diferencia de fechas explica por qué el esquema original debe analizarse a la luz de las nuevas jornadas no laborables. El calendario publicado en 2025 no podía contemplar una medida que se formalizó en septiembre de 2026. El esquema original para las primeras prestaciones de noviembre contempla estas fechas:

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de noviembre

2 y 3: martes 10

4 y 5: miércoles 11

6 y 7: jueves 12

8 y 9: viernes 13

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre

1: martes 10

2: miércoles 11

3: jueves 12

4: viernes 13

AUH:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

1: martes 11

2: miércoles 12

3: jueves 13

4: viernes 14

5: lunes 17

6: martes 18

7: miércoles 19

8: jueves 20

9: jueves 20

¿Qué pasa con las fechas de pago si se posterga la visita papal?

La eventual postergación de la visita de León XIV abriría otro escenario para la organización de noviembre, pero no implica que el calendario de ANSES se modifique de manera automática. Para que cambien los feriados establecidos, tendría que existir una nueva decisión oficial que altere las fechas o deje sin efecto las jornadas previstas.

Por ahora, el Decreto 1103/2026 establece los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre en los ámbitos correspondientes. La norma justifica la medida por las necesidades de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación que demanda la visita del Pontífice.

Si hubiera cambios en la agenda papal, los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones deberían esperar la comunicación de las autoridades sobre los feriados y, por separado, las indicaciones de ANSES respecto de sus prestaciones.

Una modificación del evento no permite asegurar que se mantendrán o cambiarán las fechas originales de cobro. En cualquier caso, los beneficiarios pueden consultar las novedades en la página oficial de ANSES y revisar el apartado de calendarios de pago antes de trasladarse a una sucursal bancaria.