Un grupo de dirigentes del justicialismo respaldó la eventual postulación del intendente capitalino. Hasta ahora, los apoyos habían llegado de voces aisladas. Crecen las versiones sobre un adelantamiento de los comicios y sobre el lugar de Silvana Ginocchio, esposa de Raúl Jalil, en la fórmula.

Gustavo Saadi, intendente de la capital de Catamarca, asoma como candidato a gobernador por el PJ en 2027.

El peronismo de Catamarca empezó a mover las piezas para la sucesión de Raúl Jalil por un lugar inesperado y fue Capayán, un departamento con cabecera en Chumbicha, a unos cuarenta kilómetros de la capital provincial, el kilómetro cero público del apoyo a la postulación de Gustavo Saadi , intendente de San Fernando del Valle de Catamarca.

Con la excusa del Día del Militante, el exconcejal y congresal partidario Miguel Romero reunió a dirigentes de la zona para analizar el escenario local y pronunciarse sobre el apoyo del jefe municipal.

Es la primera vez que un grupo de dirigentes del interior se expresa en conjunto y en público a favor del intendente porque hasta ahora los pronunciamientos habían sido individuales. El senador provincial por Capayán, Gonzalo Ormachea , lo hizo dos veces; en agosto, cuando presentó a Saadi como el dirigente indicado para el Ejecutivo y a Fidel Sáenz para la intendencia capitalina, y en septiembre, cuando repitió el apoyo.

El otro impulsor visible es Juan Carlos Ledesma , presidente del bloque de diputados provinciales del Frente de Todos y referente de la línea interna Es con Vos. Desde mediados de año recorre localidades del interior y repite que Saadi será el candidato del espacio.

Romero eligió argumentos de continuidad y describió a Saadi como la figura más preparada para profundizar el rumbo que, según su lectura, Jalil abrió en 2019, y no planteó la candidatura como una ruptura con el gobernador. Pidió reunificar al justicialismo departamental, que en las últimas legislativas compitió dividido para enfrentar a La Libertad Avanza.

El municipio de Chumbicha es un territorio que el peronismo no logra recuperar. Ormachea fue el candidato a intendente en 2023, con Jalil caminando a su lado en la campaña, pero no alcanzó para desplazar a un jefe comunal Alfredo Hoffmann -de raíz radical- que ya suma 16 años en el cargo. Este distrito, además, fue durante años un bastión del saadismo.

En 2010, el exgobernador Ramón Saadi llenó el club Tiro y Gimnasia para lanzar su línea interna rumbo a la disputa con Jorge Moreno, actual miembro del Tribunal de Cuentas provincial. El apellido conserva allí una adhesión que el actual intendente capitalino no necesita explicar.

La dirigencia peronista de Capayan se pronunció en apoyo a la candidatura de Gustavo Saadi.

Las condiciones

Saadi, mientras tanto, sigue sin decir que es candidato y en una entrevista reciente a "Catamarco Uno" sostuvo que hoy su atención está puesta en las urgencias del municipio, con el pago del aguinaldo y la estrechez financiera, en primer lugar. Calculó que las candidaturas empezarán a moverse recién entre marzo y abril.

Dejó, de todos modos, dos exigencias que funcionan como plataforma. La primera, que quien encabece la boleta tiene que surgir de las bases y no de una decisión de cúpula, con un acuerdo entre los partidos del frente. Y la segunda, que el elegido debe llegar con un programa de gobierno claro para el desarrollo de la provincia en los próximos años.

La primera exigencia conecta con lo que pasó en Capayán porque se trata de un respaldo que nace de la militancia de un departamento del interior. En la misma línea, Saadi y la senadora nacional Lucía Corpacci defienden las primarias que Jalil prefiere eliminar para 2027, en consonancia con la Casa Rosada.

El calendario y la fórmula

Hace un mes, Jalil anunció que la provincia votará gobernador, legisladores e intendentes en octubre de 2027, el mismo día que la elección nacional. Pidió además postergar hasta mayo la discusión de candidaturas y repitió que todos saben quién es su preferido, sin pronunciar el nombre.

En los pasillos del peronismo catamarqueño, sin embargo, es un secreto a voces que hay presiones para desdoblar y llevar la elección provincial a la primera mitad del año. El argumento es conocido en el NOA -Tucumán, Salta y Jujuy ya lo decidieron- y pasa por despegar la discusión local de la polarización nacional y evitar que el voto a gobernador quede atado al humor que despierte la Casa Rosada en octubre.

El otro tema que se comenta en voz baja, por consultas de Ámbito, es el de la vicegobernación. En distintos sectores del oficialismo se menciona a la exdiputada nacional Silvana Ginocchio, esposa del gobernador, como posible compañera de fórmula. Ella ya compartió boleta con Saadi en la elección legislativa de 2017, cuando ambos llegaron a la cámara Baja.

En los últimos meses sostiene un perfil alto en redes sociales, en donde replica de manera sistemática la información oficial del gobierno provincial.

La lectura política es clara porque una fórmula con Ginocchio le aseguraría a Jalil presencia en el próximo Ejecutivo mientras él se proyecta al Senado, y funcionaría como garantía de continuidad para el esquema de poder que construyó desde 2019. Para Saadi, aceptarla sería una prenda de unidad, aunque también un límite a la autonomía que dice reclamar. Se verá.