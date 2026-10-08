Roberto Cacciola celebró el boom del litio en Jujuy, Salta y Catamarca: "Esto lo hizo la integración"

El presidente de CAEM destacó la integración de Jujuy, Salta y Catamarca y proyectó más de 300.000 toneladas de carbonato de litio hacia 2034-2035. Nación prevé 650.000 toneladas de capacidad instalada para 2035.

Argentina pasó de exportar 32.000 toneladas de carbonato de litio en 2021 a una proyección de 170.000 toneladas para 2026, según Roberto Cacciola.

El litio dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad productiva y exportadora para la Argentina. Así lo planteó Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) , durante la apertura de la 15° edición de Litio en Sudamérica , en San Salvador de Jujuy, donde destacó el crecimiento de la actividad, la integración entre las provincias y el desarrollo de proveedores como claves para la nueva etapa.

“El litio es una realidad hoy que tiene que ver con una palabra para mí central, que es un propósito”, afirmó Cacciola frente a autoridades nacionales y provinciales, empresarios y representantes del sector minero.

El titular de CAEM vinculó ese propósito con una agenda que pone en el centro a las personas, el empleo y la formación de recursos humanos. También destacó el proceso de desarrollo de proveedores que atraviesa la industria y la necesidad de que las empresas locales puedan responder a los estándares que exigen las grandes compañías mineras.

En ese escenario, mencionó conceptos que ganaron peso en la cadena de valor minera, como compliance, certificaciones y competitividad . Para Cacciola, el desafío es que el crecimiento de la producción genere también nuevas oportunidades para empresas y trabajadores argentinos.

“Se ha puesto durante estos últimos años en el centro a la gente, a las personas, a la posibilidad de crecer, generar empleos de calidad, generar posibilidades de capacitación, de preparación de recursos”, señaló.

La mesa de honor del seminario dio por inaugurado el evento en Jujuy.

El salto del litio argentino

Cacciola destacó especialmente la coordinación que construyeron Jujuy, Salta y Catamarca alrededor del desarrollo del litio. Consideró que la integración regional permitió avanzar sobre problemas que exceden las fronteras de cada provincia y generar una agenda común en materia de empleo, proveedores e inversiones. “Destaco la integración regional que han podido construir las autoridades de las provincias de Catamarca, de Salta y de Jujuy”, sostuvo.

El crecimiento productivo también muestra la magnitud del cambio. Según los datos presentados por Cacciola, en 2021 Argentina exportaba unas 32.000 toneladas de carbonato de litio, mientras que en 2026 esa cifra se ubicaría cerca de las 170.000 toneladas.

Y si la expansión de los proyectos continúa, el presidente de CAEM estimó que Argentina podría superar las 300.000 toneladas de carbonato de litio hacia 2034-2035. “Esto lo hizo la integración, el diálogo y la construcción de confianza”, afirmó.

Las proyecciones de la Secretaría de Minería de la Nación muestran incluso un escenario de mayor expansión cuando se mide la capacidad instalada de producción de carbonato de litio equivalente (LCE).

El secretario de Minería, Luis Lucero, explicó que Argentina pasó de 18.000 toneladas anuales de capacidad instalada en 1997 a 80.000 toneladas en 2023. Para 2026, la capacidad proyectada asciende a 275.000 toneladas anuales, producto de nuevas operaciones y ampliaciones.

La estimación oficial apunta a superar las 500.000 toneladas anuales en 2030 y alcanzar unas 650.000 toneladas en 2035. Lucero aclaró que se trata de capacidad instalada y no necesariamente de producción efectiva.

El crecimiento también se refleja en las exportaciones. Según las cifras expuestas por el funcionario, pasaron de US$645 millones en 2024 a US$1.467 millones durante los primeros ocho meses de 2026, mientras que la expectativa oficial es alcanzar casi US$10.000 millones anuales en 2031 en exportaciones de carbonato de litio equivalente.

Confianza, proveedores y una minería a escala nacional

Cacciola consideró que el crecimiento alcanzado obliga ahora a ampliar la mirada. Las cámaras empresarias, explicó, no toman decisiones de política minera, pero sí tienen la responsabilidad de proponer y acompañar las políticas que permitan consolidar la actividad. “Nos toca proponer, a veces pedimos mucho, pero también sabemos que tenemos que acompañar, y tenemos que acompañar un proceso que tiene que ser virtuoso y exitoso”, afirmó.

En ese sentido, CAEM respaldó las prioridades planteadas por las provincias para fortalecer el empleo y el desarrollo de proveedores, pero planteó que el beneficio de la minería debe extenderse al conjunto del país. “El país tiene que beneficiarse de la minería, del litio en este caso en particular, que está avanzando muy fuertemente, y ojalá pronto también del cobre”, sostuvo.

El desarrollo de proveedores aparece así como uno de los próximos desafíos de la industria. Cacciola planteó la necesidad de ampliar la integración regional y sumar a otras provincias que buscan incorporarse como proveedoras de las operaciones mineras.

También destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre empresas mineras y proveedores para ampliar las oportunidades comerciales. En ese marco, CAEM apoyó la realización de la ronda de negocios prevista para el 29 de octubre, orientada a fortalecer los vínculos entre ambos segmentos de la cadena.

La visión de Cacciola coincide con uno de los planteos centrales de Lucero: el crecimiento futuro dependerá de sostener la coordinación política, la confianza inversora y la estabilidad de las reglas de juego. El secretario de Minería señaló que, si las proyecciones se cumplen, Jujuy, Salta y Catamarca podrían convertirse hacia 2030-2035 en la tercera gran zona productora de litio del mundo, detrás de China y Australia.

Para Cacciola, el objetivo final excede al litio. La Argentina necesita transformar el crecimiento de los proyectos actuales en una industria minera más amplia, con proveedores, empleo, inversiones y nuevas oportunidades en otros minerales. “Que la minería sea una actividad en pocos años que sea reconocida para que Argentina se considere como un país con, no con minería, sino un país minero definitivamente”, concluyó.



