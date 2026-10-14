Cataratas del Iguazú habilitarán este jueves el Circuito Inferior y mantendrán otros cierres

El parque recibirá visitantes el 15 de octubre, aunque solo un recorrido reúne las condiciones de seguridad necesarias. El caudal del río sigue bajo monitoreo y los servicios gastronómicos funcionarán normalmente.

El Circuito Inferior será el único paseo habilitado este jueves en el Parque Nacional Iguazú.

El Parque Nacional Iguazú habilitará este jueves 15 de octubre el Circuito Inferior , después de las restricciones provocadas por el elevado caudal del río. Será el único circuito abierto al público, según informaron las autoridades del área protegida y la concesionaria Iguazú Argentina.

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La decisión se tomó tras las evaluaciones de los equipos técnicos, que determinaron que solo ese recorrido presenta condiciones de seguridad adecuadas para recibir visitantes . El resto de los circuitos permanecerá inhabilitado.

El parque abrirá sus puertas normalmente, pero la circulación estará limitada al paseo autorizado. Las autoridades aclararon que el nivel del agua todavía exige un monitoreo constante y que las medidas podrán modificarse según la evolución de las condiciones meteorológicas.

El Circuito Inferior ofrece vistas panorámicas de las Cataratas y permite observar seis saltos , que, según destacó el comunicado, presentan una imagen particularmente imponente con el caudal actual.

Su habilitación permitirá recuperar parte de los recorridos turísticos que habían quedado restringidos durante los últimos días. Este miércoles, los circuitos Inferior y Superior se encontraban cerrados, mientras que el acceso a la Garganta del Diablo ya había sido suspendido por la crecida.

La apertura anunciada no supone la normalización de todos los paseos. Las evaluaciones de seguridad continuarán para definir cuándo podrán habilitarse los sectores restantes.

Los equipos técnicos mantienen el monitoreo del caudal para determinar las condiciones de seguridad de los recorridos. F24

Los servicios que funcionarán y cómo seguir las novedades

Los locales gastronómicos y de servicios operarán con normalidad, de acuerdo con la comunicación oficial. También se mantendrán las prestaciones del hotel Gran Meliá, el restaurante El Fortín e Iguazú Jungle.

El Parque Nacional Iguazú y la concesionaria señalaron que, mientras persista la situación meteorológica, seguirán anunciando medidas conforme al protocolo de seguridad, destinado a proteger a visitantes y trabajadores.

Por ese motivo, pidieron a turistas y prestadores que consulten únicamente los canales oficiales antes de organizar la visita, para conocer posibles cambios en los accesos y recorridos.

El comunicado no fijó una fecha para la reapertura de los otros circuitos. Esa definición dependerá de las condiciones del río y de las nuevas evaluaciones técnicas.