Cataratas del Iguazú: vuelven a cerrar los circuitos turísticos por la crecida del río y hay restricciones en los accesos

El Parque Nacional Iguazú funcionará parcialmente este miércoles 14 de octubre debido al aumento extraordinario del caudal del río, que durante el fin de semana alcanzó valores diez veces superiores a los habituales. Las autoridades confirmaron el cierre de los circuitos Inferior y Superior, aunque algunos servicios turísticos permanecerán habilitados.

Cierran los circuitos turísticos en las Cataratas del Iguazú.

El Parque Nacional Iguazú , en la provincia de Misiones , volverá a restringir el acceso a sus principales circuitos turísticos este miércoles 14 de octubre, después de que una nueva crecida del río Iguazú obligara a reforzar las medidas de seguridad en el área Cataratas .

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La decisión fue comunicada por las autoridades del parque y la concesionaria Iguazú Argentina SA , luego de una breve reapertura durante el martes. Sin embargo, el incremento del caudal y las proyecciones hidrológicas llevaron a disponer nuevamente el cierre de sectores considerados de riesgo para los visitantes.

Las restricciones afectarán principalmente a los circuitos Inferior y Superior , cuyos senderos y pasarelas permanecerán inhabilitados debido a que el volumen de agua supera los parámetros establecidos para garantizar una circulación segura.

Durante el domingo, el río alcanzó aproximadamente 12.000 metros cúbicos por segundo , un registro que representa cerca de diez veces su caudal habitual y que provocó imágenes poco frecuentes en uno de los destinos turísticos más visitados de la Argentina.

Aunque el parque retomó parcialmente sus actividades el martes, el nivel del agua volvió a aumentar durante la tarde, lo que obligó a revisar las condiciones de funcionamiento previstas para la jornada siguiente.

La crecida del río Iguazú impide el acceso.

Qué circuitos y accesos estarán cerrados este miércoles en las Cataratas

La crecida del río Iguazú no solo afectó los recorridos tradicionales del área Cataratas, sino que también obligó a modificar otras actividades y accesos dentro del parque nacional.

Según el comunicado difundido por las autoridades, las restricciones previstas incluyen:

Circuito Inferior y Circuito Superior : permanecerán cerrados por razones de seguridad.

Senderos Verde y Macuco : tendrán el acceso suspendido de manera preventiva.

Ruta Nacional 101 : continuará afectada por las medidas de cierre preventivo.

Puerto de Iguazú: registrará modificaciones en la operatoria náutica debido a las condiciones del río.

Estas disposiciones responden a los protocolos de seguridad que se aplican cuando el caudal alcanza niveles capaces de comprometer la estabilidad o la utilización segura de las instalaciones turísticas.

Durante los momentos más críticos del fin de semana, la fuerza del agua avanzó sobre diferentes sectores de las pasarelas y obligó a interrumpir los recorridos habituales.

El personal del parque mantiene un monitoreo permanente del comportamiento del río, cuyos registros serán determinantes para decidir cuándo podrán reabrirse los sectores afectados.

Qué servicios estarán habilitados en el Parque Nacional Iguazú

A pesar de los cierres preventivos, el área Cataratas funcionará parcialmente y conservará algunos servicios destinados a los turistas. Las autoridades informaron que permanecerán disponibles el Centro de Visitantes Yvyrá Retá, el espacio Territorio Yaguareté y diferentes establecimientos comerciales y gastronómicos.

También se anunció la continuidad de la excursión náutica Gran Aventura, según las condiciones operativas informadas por la administración del parque.

Por otra parte, los visitantes podrán utilizar los servicios de los restaurantes El Fortín y La Selva, además de los correspondientes al Hotel Gran Meliá.

De todas maneras, las autoridades advirtieron que el funcionamiento de las actividades puede modificarse de acuerdo con la evolución del caudal y las condiciones de seguridad.

Por ese motivo, recomendaron a los turistas y prestadores consultar exclusivamente los canales oficiales del Parque Nacional Iguazú y de Iguazú Argentina SA antes de organizar las visitas.

La recomendación busca evitar traslados innecesarios y permitir que quienes tengan previsto recorrer el parque conozcan con anticipación qué sectores estarán disponibles.

El río Iguazú alcanzó un caudal diez veces superior al normal

El nuevo cierre se produjo después de una crecida extraordinaria del río Iguazú, que durante el fin de semana generó complicaciones en distintos puntos del principal atractivo turístico de Misiones.

El domingo, el volumen de agua llegó a unos 12.000 metros cúbicos por segundo, una cifra considerablemente superior a los registros habituales de la zona.

El aumento del caudal provocó que el agua avanzara con gran intensidad sobre sectores próximos a las pasarelas, lo que obligó a limitar la circulación y suspender temporalmente las actividades en determinados recorridos.

Según explicaron responsables del parque, el episodio estuvo relacionado con las precipitaciones registradas aguas arriba de la cuenca del río Iguazú, en el sur de Brasil, en un contexto de condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno de El Niño.

El comportamiento del río generó dificultades adicionales para la planificación turística, debido a que las variaciones del caudal pueden producirse en períodos relativamente breves.

La situación también puso nuevamente en evidencia la importancia de los protocolos de prevención, que fueron objeto de modificaciones operativas durante los últimos meses ante la mayor frecuencia de fenómenos hidrológicos extremos.

Advierten por nuevas crecidas en los ríos de la región

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú señalaron que las restricciones podrían extenderse o modificarse durante los próximos días, debido a que las proyecciones anticipan nuevos incrementos en los niveles de agua.

Los especialistas que analizan el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) advirtieron sobre la posibilidad de que se registren nuevos pulsos de crecida en los principales ríos de la región.

Esta dinámica podría repetirse durante el período de lluvias estacionales, hasta que las cuencas hídricas de la zona trinacional recuperen condiciones más estables.

Las alteraciones no se limitan al río Iguazú. También se registraron aumentos de caudal en los ríos Paraná y Uruguay, con desbordes que afectaron a poblaciones y establecimientos rurales ubicados en áreas ribereñas.

En ese contexto, las centrales hidroeléctricas binacionales de Itaipú, compartida por Brasil y Paraguay, y Yacyretá, administrada por la Argentina y Paraguay, realizaron aperturas de compuertas para regular los niveles de agua ante el incremento de los aportes hídricos.

El seguimiento de estas condiciones resulta fundamental para evaluar la evolución de las crecidas y anticipar posibles consecuencias sobre las comunidades y actividades económicas de la región.

Mientras persista el escenario hidrológico excepcional, la reapertura de los circuitos Inferior y Superior dependerá de los controles de seguridad y de la evolución del caudal del río Iguazú.

Las autoridades reiteraron que cualquier modificación en los accesos y servicios del parque será comunicada a través de sus canales oficiales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes y del personal que trabaja en el área protegida.