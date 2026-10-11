Cómo recuperar la Clave de Seguridad Social de ANSES en apenas 4 pasos + Agregar ámbito en









La entidad permite crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social desde el celular o la computadora.

ANSES permite crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social mediante la validación de identidad y la creación de una contraseña segura.

La Clave de la Seguridad Social de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es necesaria para realizar consultas y gestionar trámites a través de mi ANSES y Atención Virtual sin tener que acudir presencialmente a una oficina. Quienes olvidaron su contraseña o necesitan generar una nueva pueden hacerlo por internet, siguiendo los mecanismos de validación de identidad.

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El procedimiento puede completarse desde la aplicación mi ANSES, con el número de CUIL, el DNI y un celular con acceso a internet. La plataforma guía al usuario durante la verificación de identidad y la creación de una nueva contraseña, que debe cumplir con determinados requisitos de seguridad. El trámite es gratuito y permite recuperar el acceso a los servicios digitales del organismo.

Qué es y para qué sirve la Clave de Seguridad Social de ANSES La Clave de la Seguridad Social funciona como una contraseña personal para ingresar a los servicios digitales de ANSES. Junto con el CUIL, permite identificar al usuario y acceder a información y gestiones vinculadas con sus prestaciones y datos personales.

Entre las opciones disponibles se encuentran las consultas y los trámites de mi ANSES y el canal de Atención Virtual, que permiten realizar distintas gestiones sin trasladarse a una oficina. Por eso, mantener la clave activa y protegida resulta importante para quienes necesitan operar regularmente desde el sitio web o la aplicación oficial.

La contraseña es personal e intransferible. ANSES recomienda no compartirla con otras personas y recuerda que nunca solicita que se informe o confirme la clave mediante correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas. Ante un pedido de ese tipo, es importante no entregar los datos y utilizar únicamente los canales oficiales.

Cómo crear o recuperar la Clave de Seguridad Social El trámite puede realizarse desde la aplicación mi ANSES. Para recuperar o crear la clave, hay que seguir estos cuatro pasos: Ingresar a mi ANSES: abrir la aplicación desde el celular e introducir el número de CUIL. Luego, seleccionar la opción “Crear Clave”. Validar la identidad: escanear con la cámara del teléfono el código del último DNI y completar la validación biométrica con la cámara frontal, siguiendo las indicaciones de la aplicación. Generar una nueva contraseña: elegir una clave segura que cumpla con los requisitos solicitados y aceptar las políticas de seguridad. Ingresar a los servicios digitales: una vez finalizado el procedimiento, utilizar la clave para acceder a mi ANSES o Atención Virtual desde el celular o la computadora. La clave debe tener entre 8 y 15 caracteres, combinar letras y números e incluir al menos una mayúscula. Es recomendable evitar contraseñas fáciles de adivinar, como fechas de nacimiento o combinaciones vinculadas con datos personales. Quienes no puedan completar la validación desde el celular pueden consultar las alternativas disponibles en el sitio oficial de ANSES, que incluye la gestión por internet y la atención presencial. Para comenzar, se puede ingresar al apartado de Clave de la Seguridad Social de ANSES y seguir las instrucciones vigentes.

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