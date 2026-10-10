Aguinaldo de Reparación Histórica de ANSES: ¿Es un bono extra?

El organismo identifica este concepto en el recibo de jubilados alcanzados por un reajuste. Quiénes lo cobran y cómo se calcula.

El recibo de ANSES permite distinguir el aguinaldo tradicional del proporcional correspondiente a los haberes reajustados por Reparación Histórica.

En diciembre de 2026, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) . En algunos recibos también figura el concepto “Aguinaldo Reparación Histórica” , que genera dudas sobre si se trata de un bono adicional.

Sin embargo, no es un pago extra para todos los beneficiarios, sino el proporcional del aguinaldo correspondiente al haber reajustado por Reparación Histórica . Para saber si corresponde, es importante revisar la liquidación previsional y distinguir este concepto del aguinaldo tradicional y de otros suplementos.

Este concepto corresponde a jubilados y pensionados cuyo haber fue reajustado mediante el Programa de Reparación Histórica y que perciben ese componente en su prestación. Por eso, no alcanza automáticamente a todas las personas que cobran una jubilación o pensión de ANSES.

El programa fue creado por la Ley 27.260 para actualizar determinados haberes previsionales a través de acuerdos entre el organismo y los beneficiarios. Estuvo dirigido a titulares que habían iniciado o no juicios por reajuste de haberes antes del 30 de mayo de 2016, siempre que cumplieran las condiciones establecidas.

Para verificar si corresponde cobrarlo, cada beneficiario puede ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. En el apartado de jubilaciones y pensiones puede consultar su recibo y comprobar si figura el concepto asociado a la Reparación Histórica.

Cómo figura en el recibo de sueldo

En la liquidación previsional, el concepto aparece identificado como “Aguinaldo Reparación Histórica”. Su presencia permite diferenciar el proporcional asociado al haber reajustado de otros componentes que integran el pago mensual.

El recibo también puede incluir la “Prestación Anual Complementaria”, que corresponde al aguinaldo habitual que se abona en junio y diciembre. Son conceptos relacionados con el SAC, pero no deben confundirse con el bono extraordinario previsional ni con otros suplementos que pueden aparecer en la liquidación.

Para consultar el detalle, hay que ingresar a Mi ANSES desde la web o la aplicación móvil, seleccionar la opción de jubilación y luego “Consultar tu recibo de haberes”. Allí se puede revisar la liquidación más reciente y acceder a recibos anteriores para comparar los conceptos.

Cómo se calcula el aguinaldo

El SAC tradicional se calcula tomando como referencia el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en cada semestre para los trabajadores en relación de dependencia. En el caso de los jubilados y pensionados, la prestación anual complementaria se determina a partir de los haberes previsionales que corresponden al período.

El Aguinaldo Reparación Histórica es, según la descripción oficial de ANSES, el proporcional del aguinaldo que corresponde a quienes cobran el haber por Reparación Histórica. Por lo tanto, no se trata de un monto fijo universal ni de un porcentaje adicional que reciban todos los jubilados.

El importe concreto depende de la liquidación individual y del componente reajustado que integra el haber. Para conocer la cifra exacta, el beneficiario debe consultar su recibo previsional: la información oficial disponible identifica el concepto, pero no establece un monto único aplicable a todos los casos.

Monto de las jubilaciones de ANSES en octubre 2026

En octubre de 2026, las jubilaciones y pensiones recibieron una actualización del 1,66%. La jubilación mínima quedó en $435.748,51, mientras que quienes cobran esa prestación y reúnen las condiciones para recibir el bono previsional de hasta $70.000 pueden alcanzar un total de $505.748,51.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% de la jubilación mínima. En octubre, su monto es de $348.598,81 y, con el bono completo cuando corresponde, llega a $418.598,81. Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez ascienden a $305.023,96, que con el refuerzo completo alcanzan $375.023,96.

Estos valores corresponden a octubre y no deben confundirse con el cálculo del aguinaldo de diciembre. El monto que cada persona cobrará por la Reparación Histórica depende de su situación previsional y de los conceptos detallados en su recibo. Para confirmar la liquidación individual, la vía indicada es consultar Mi ANSES.