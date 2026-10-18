Créditos hipotecarios UVA a 20 años: cuánto se paga por cada millón y qué banco cobra menos

Cuando un préstamo se paga durante tantos años, elegir un banco u otro puede hacer una diferencia importante en la cuota de todos los meses.

Un mismo préstamo puede tener cuotas muy diferentes según el banco elegido, incluso cuando el plazo para devolverlo es igual.

Los créditos hipotecarios UVA ofrecen distintas alternativas para comprar una vivienda, pero las diferencias entre bancos pueden modificar bastante el presupuesto familiar. Con plazos de devolución de 20 años, el valor de la primera cuota depende de la tasa de interés, las condiciones de cada entidad y los beneficios disponibles para determinados clientes.

Cobrar el sueldo en el banco elegido suele permitir acceder a una tasa más baja, aunque algunas líneas también contemplan a trabajadores independientes. Antes de solicitar un préstamo, conviene comparar cuánto se paga por cada $1 millón financiado y qué requisitos exige cada propuesta.

Entre las principales entidades nacionales, Banco Ciudad ofrece una de las cuotas iniciales más bajas , con una tasa del 6,5% anual más UVA. Para un préstamo a 20 años, el pago arranca en aproximadamente $7.455 por cada $1 millón solicitado. Esta opción está destinada a la primera vivienda en CABA y exige que la propiedad cumpla determinados límites de superficie y valor.

En varios bancos, cobrar el sueldo en la entidad permite acceder a una tasa más baja y pagar menos por mes.

Muy cerca aparece el Banco Nación , con una tasa del 6,7% más UVA y una cuota inicial cercana a $7.576 por cada $1 millón. El beneficio corresponde a quienes acreditan sus haberes en la entidad y buscan comprar una vivienda única y permanente cuyo valor no supere las 210.000 UVA.

El ICBC también se encuentra entre las alternativas con pagos iniciales más bajos. Los clientes que cobran su sueldo allí acceden a una tasa del 6,9%, equivalente a unos $7.693 por cada $1 millón financiado. Para quienes no acreditan haberes, el interés asciende al 9,9%.

En el siguiente grupo aparecen BBVA, Galicia y Santander, con tasas preferenciales del 7,5% más UVA. Bajo esas condiciones, la cuota pura inicial se ubica alrededor de $8.056 por cada $1 millón a 20 años. En BBVA, acceder a ese interés requiere cumplir las condiciones de su plan preferencial, incluida la contratación de determinados seguros.

Por su parte, Banco Provincia publica una tasa del 9% más UVA para su línea de adquisición destinada a clientes de la administración pública que perciben sus haberes en la entidad. La cuota inicial es de aproximadamente $8.997 por cada $1 millón, de acuerdo con las condiciones vigentes en octubre de 2026.

Estas cifras corresponden únicamente al pago inicial de capital e intereses. Como los préstamos están expresados en UVA, el importe en pesos se actualiza con la inflación durante toda la devolución.

Clientes vs. mercado general: por qué la brecha de cuotas roza el 45%

Una de las diferencias más importantes aparece al comparar las tasas preferenciales con aquellas destinadas a quienes no reúnen los requisitos de cada línea. En algunos bancos, la distancia termina teniendo un impacto fuerte tanto en la cuota como en los ingresos necesarios para conseguir la aprobación.

El ejemplo más marcado entre las entidades analizadas es Banco Nación. Mientras su línea preferencial tiene una tasa del 6,7%, para otros solicitantes llega al 12% más UVA. En un crédito a 20 años, la primera cuota pasa de unos $7.576 a aproximadamente $11.000 por cada $1 millón, una diferencia cercana al 45%.

En BBVA también existen distintas categorías. La tasa del 7,5% corresponde al plan de mejores condiciones, mientras otras alternativas para vivienda permanente tienen intereses del 9,5% y del 11,5%, según los productos contratados y la relación del solicitante con el banco.

La diferencia se vuelve mucho más visible al pedir montos elevados. Para financiar $50 millones, una cuota inicial de $8.056 por cada $1 millón equivale a $402.800 mensuales. Si la entidad limita el pago al 25% de los ingresos netos, en ese ejemplo sería necesario demostrar al menos $1.611.200 por mes, además de cumplir con el resto de los requisitos.

También hay que prestar atención a las condiciones necesarias para conservar la tasa preferencial. Algunos contratos exigen mantener la acreditación de haberes durante la vigencia del préstamo y contemplan un aumento del interés si el titular deja de cumplir ese requisito.

Por el mismo préstamo, la cuota puede ser hasta un 45% más alta si no se accede a las condiciones preferenciales del banco. Freepik

Qué impacto tienen los fondos de la ANSES en el tope de las tasas

Las últimas reducciones de tasas tienen relación con el programa que permite utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para financiar préstamos hipotecarios. El mecanismo les da a los bancos acceso a fondos de largo plazo, con el compromiso de destinarlos a determinadas operaciones de vivienda.

La primera licitación, realizada en septiembre, adjudicó $200.000 millones a 13 entidades financieras. Participaron 18 bancos que presentaron ofertas por $258.640 millones, por encima del dinero disponible para esa ronda.

El programa establece una tasa máxima del 7,5% anual más UVA para los préstamos otorgados con estos recursos. La condición se aplica a operaciones destinadas a la primera vivienda, con plazos mínimos de 15 años y un monto máximo de 150.000 UVA por crédito.

Ese límite no alcanza a todos los hipotecarios disponibles en el mercado. Las entidades pueden mantener otras líneas con tasas superiores, especialmente para segundas viviendas o solicitantes que quedan afuera de las condiciones del financiamiento preferencial.

La llegada de estos recursos coincidió además con una reducción de tasas en distintas entidades privadas, que llevaron algunas de sus líneas hasta el 7,5%. Ciudad, Nación e ICBC mantienen alternativas por debajo de esa referencia.

Los costos extras que hay que sumar antes de firmar la escritura

La cuota mensual es apenas una parte de las cuentas necesarias para comprar una propiedad. La mayoría de los bancos no financia el valor completo del inmueble, por lo que el comprador necesita ahorros para cubrir la diferencia entre el préstamo y el precio de venta.

Las entidades suelen prestar entre el 70% y el 80% del valor de la vivienda, aunque algunas líneas tienen condiciones diferentes. Para una propiedad de $100 millones con una financiación del 75%, por ejemplo, el banco aportaría $75 millones y el comprador debería contar con los $25 millones restantes.

A ese anticipo se suman los gastos de la compraventa, como los honorarios de escribanía, el impuesto de sellos cuando corresponda y los costos de inscripción. También hay que revisar quién paga la tasación, ya que algunas entidades la bonifican o asumen determinados gastos hipotecarios. Según la operación, estos desembolsos pueden representar varios puntos porcentuales adicionales del precio.

Otro dato para comparar es el Costo Financiero Total (CFT), que incorpora los intereses y los gastos financieros aplicables, entre ellos los seguros obligatorios. El costo final también puede variar por las comisiones y coberturas exigidas en cada línea.

En los créditos UVA, tanto el capital adeudado como las cuotas se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que sigue la evolución de la inflación. Algunas propuestas incluyen mecanismos para moderar las subas cuando los salarios quedan rezagados, con condiciones y costos que cambian según el banco.