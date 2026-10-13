Aumentó la venta de viviendas usadas en EEUU, pero la tasa hipotecaria a 30 años se disparó + Agregar ámbito en









El precio promedio fue el más alto registrado en cualquier septiembre, mientras que la tasa hipotecaria trepó 142 puntos básicos desde fines de febrero y la oferta ya supera los niveles previos a la pandemia, lo que evidencia una demanda débil.

Las tasas hipotecarias han seguido una tendencia al alza desde que comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Magnific

Las ventas de viviendas usadas en EEUU — un indicador de la salud del mercado inmobiliario norteamericano — aumentaron de forma inesperada en septiembre, aunque la tendencia general se mantuvo moderada en un contexto de tasas hipotecarias al alza y precios en niveles récord para la época del año, producto de la volatilidad en los bonos del Tesoro de EEUU.

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El dato, publicado este martes por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), reflejó principalmente una revisión a la baja del ritmo de ventas de agosto. La oferta de viviendas trepó a los niveles previos a la pandemia, lo que pone de relieve la debilidad de la demanda: a pesar del mayor inventario disponible, el precio promedio fue el más alto registrado en cualquier mes de septiembre.

Eso profundiza la crisis de asequibilidad que puso el acceso a la vivienda en el centro del debate político previo a las elecciones de medio término fechadas para el martes 3 de noviembre.

Los números de septiembre Las ventas de viviendas subieron un 1,5% el mes pasado, hasta una tasa anual ajustada estacionalmente de 3,99 millones de unidades. Sin embargo, las ventas de agosto fueron revisadas a la baja: la caída fue del 3,2%, no del 2% informado anteriormente.

Por segundo mes consecutivo, las ventas se mantuvieron por debajo del umbral de 4 millones de unidades, en un mercado que atraviesa dificultades desde mediados de 2024. En términos interanuales, las ventas cayeron un 2,2% en septiembre. La NAR señaló además que el tráfico de cajas de seguridad —un indicador de visitas a propiedades— bajó un 3% respecto al año anterior.

Tasas hipotecarias en EEUU rozan el 7,5% y frenan al mercado de viviendas. Pexels La demanda es el problema "Esta baja actividad de ventas que estamos experimentando se debe claramente a la falta de demanda, no a una oferta limitada. El aumento de las tasas hipotecarias es la principal razón de ello", afirmó Lawrence Yun, economista en jefe de la NAR a Reuters. La lectura de Priscilla Thiagamoorthy, economista principal de BMO Capital Markets, apunta en la misma dirección: "El inesperado aumento en las ventas de viviendas existentes probablemente reflejó cierres retrasados y una mejora en el inventario". Y agregó, también a Reuters: "Con las tasas hipotecarias a 30 años acercándose al 7,5%, los precios aún en alza y la asequibilidad deteriorándose, es probable que el mercado inmobiliario se mantenga moderado por algún tiempo". El conflicto con Irán, detrás de la suba de tasas hipotecarias Las tasas hipotecarias han seguido una tendencia al alza desde que comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Irán a fines de febrero, ya que la guerra aviva la inflación y eleva los rendimientos de los bonos del Tesoro, a los que se ajustan los créditos hipotecarios. La tasa fija a 30 años promedió el 7,40% la semana pasada —su nivel más alto desde noviembre de 2023—, frente al 7,28% de la semana anterior, según datos de la agencia hipotecaria Freddie Mac. Desde fines de febrero, la tasa acumula una suba de 142 puntos básicos.