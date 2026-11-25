El dólar blue superó los $1.700 en Argentina. Cómo impacta en las compraventas, las dificultades para operaciones apalancadas con financiamiento y qué se espera.

La suba del dólar y su impacto en el mercado inmobiliario: quienes buscan comprar una propiedad con crédito hipotecario necesitan más pesos para reunir los dólares y concretar la operación

El dólar blue superó los $1.700 y volvió a instalar interrogantes en el mercado inmobiliario. La suba, que llevó a la cotización paralela desde unos $1.560 a comienzos de noviembre hasta los $1.700 en tres semanas, reabrió el debate sobre el impacto del movimiento cambiario en las compraventas, la negociación de los precios y, especialmente, el acceso a los créditos hipotecarios .

Aunque las propiedades usadas se publican y negocian mayoritariamente en dólares, el escenario no es igual para todos los compradores. Quienes tienen sus ahorros en moneda estadounidense conservan su capacidad de compra , mientras que quienes dependen de ingresos en pesos o de un préstamo bancario necesitan reunir más dinero para adquirir la misma vivienda.

Los especialistas consultados coinciden en que la suba del dólar no provoca, por sí sola, una modificación inmediata de los precios de las propiedades, que se publican y negocian en esta moneda. La brecha entre el blue ($1.730) y el MEP ($1.663) tampoco genera distorsiones. Sin embargo, el paralelo subió cerca de un 9% en tres semanas, desde los $1.560 de comienzos de noviembre, un movimiento que puede generar cautela, demorar compraventas y abrir oportunidades de negociación.

En el mercado inmobiliario argentino, los valores de las viviendas usadas se establecen directamente en dólares. Por eso, una variación de la cotización no implica que el propietario deba modificar automáticamente el precio de publicación.

Miguel Chej Muse , miembro del Colegio Inmobiliario porteño y socio del estudio Vela & Chej Muse Real Estate, señaló que la diferencia entre el dólar blue y el MEP tiene una incidencia prácticamente nula en las operaciones actuales . Planteó: "Con una brecha tan baja no hay una implicancia directa en lo que es el valor del metro cuadrado de los inmuebles. Las variables que realmente determinan los precios son la cantidad de propiedades disponibles, el nivel de demanda, la ubicación y el estado de cada unidad".

El comportamiento podría ser diferente si se produjeran movimientos cambiarios abruptos y sostenidos. En ese escenario, la incertidumbre puede llevar a que algunos compradores frenen decisiones y que determinadas operaciones queden en espera hasta que el mercado encuentre una nueva referencia.

Ariel Szraiber, fundador y director de HipotecaHoy, coincidió en que los precios en dólares presentan rigidez a la baja en el corto plazo. El propietario que no tiene urgencia por vender suele esperar a que el tipo de cambio encuentre cierta estabilidad antes de evaluar cambios en el valor de su inmueble.

Dijo: "Históricamente, cada vez que el dólar pega un salto rápido en pocas semanas, la primera reacción del mercado no es un cambio inmediato en los valores, sino una pausa de cautela".

El efecto se nota más en las negociaciones que en los precios publicados. Un vendedor puede mantener el valor en dólares, pero aceptar una rebaja si necesita cerrar la operación.

Quienes tienen ahorros dolarizados pueden aprovechar la cautela de otros compradores y negociar en mejores condiciones.

Chej Muse coincidió en que no se trata de una baja general de los valores, sino de oportunidades puntuales: “Alguna oportunidad para el que tiene los dólares en mano puede surgir, pero no porque las propiedades bajen, sino porque la falta de certeza o la incertidumbre beneficia al que tiene el dólar ahorrado”.

Federico González Rouco, economista especializado en el mercado inmobiliario y de Empiria Consultores, coincidió en que la suba del dólar no modifica de manera automática el valor de las propiedades. “El que está por vender un departamento dice: Mi departamento vale cien mil dólares y vale eso. Para el que es relevante es para el comprador”, explicó. A largo plazo, una devaluación sí puede tener impacto, pero no por un movimiento puntual del tipo de cambio.

El efecto inmediato puede aparecer en las negociaciones. Si el comprador necesita un crédito y la suba del dólar reduce su capacidad de compra, puede plantearle al vendedor que no llega al monto acordado. Añadió: “Capaz que el comprador dice: Che, no llego y, ante ese mensaje, el vendedor dice: Bueno, te bajo un puchito. Pero es más negociación eso, no es que se mire el tipo de cambio para fijar el valor del inmueble”.

El segmento más expuesto a la suba cambiaria

El mayor riesgo aparece en las compras con crédito hipotecario: los bancos prestan pesos ajustados por UVA, pero las propiedades se pactan y escrituran en dólares.

Como la aprobación y la escritura pueden estar separadas por varias semanas, una suba del dólar puede reducir la cantidad de moneda estadounidense que se consigue con el préstamo aprobado.

Szraiber explicó el efecto sobre la capacidad de compra: “Como los salarios no se ajustan al ritmo del dólar y los bancos mantienen topes estrictos de relación cuota-ingreso, el mismo sueldo califica para un monto en pesos que hoy compra menos dólares”.

También puede ocurrir que el crédito resulte insuficiente al momento de escriturar. Por ejemplo, una propiedad de u$s100.000 equivalía a $156 millones con el dólar a $1.560, pero requiere $170 millones a $1.700. Son $14 millones más por el mismo inmueble.

Si el comprador ya tiene un anticipo en dólares, el problema afecta solo al saldo que debe cubrir con el préstamo. Pero cuanto mayor sea la proporción financiada en pesos, más difícil será completar la operación.

El aumento del dólar vuelve a poner bajo análisis el costo de acceder a una vivienda. Los compradores que dependen de ingresos en pesos necesitan reunir más dinero para alcanzar el valor de las propiedades, que se mantiene expresado en moneda estadounidense. Pexels

"Si el tipo de cambio sube un 8% o 10% en ese lapso, los pesos aprobados dejan de alcanzar para cubrir el valor pactado en dólares, obligando al comprador a poner más ahorros propios, renegociar o dar de baja la reserva", advirtió Szraiber.

Para González Rouco, el impacto más concreto se concentra en el financiamiento hipotecario. Con los ingresos en pesos sin cambios al mismo ritmo que el dólar, el comprador puede acceder a un monto menor o necesitar más ahorros propios para completar la operación.

“Esta suba del tipo de cambio lo que hace, sobre todo, es afectar al crédito”, advirtió. También señaló que quienes están por tramitar un préstamo en estas semanas podrían enfrentar mayores dificultades: si la cotización se consolida o acelera, noviembre podría cerrar con un nivel de crédito hipotecario más débil del que se esperaba.

José Rozados, de Reporte Inmobiliario, también identificó a las operaciones con financiamiento como el canal más inmediato de impacto de la suba cambiaria. Comentó que la devaluación todavía resulta reducida, del orden del 4% mensual, y que por ahora no alcanza para provocar un reacomodamiento general del mercado. Sin embargo, existe una situación particular cuando llega el momento de escriturar una propiedad adquirida con crédito.

"En el único caso que se toma el tipo de cambio y se pasa a pesos es en operaciones con crédito hipotecario a la hora de escriturar", precisó Rozados.

Rozados agregó que las reservas de compra suelen establecerse en dólares y, en su mayoría, no contemplan cláusulas que se activen ante una variación cambiaria. Por eso, el comprador que necesita un préstamo puede quedar obligado a endeudarse por un monto mayor en pesos o aportar más dólares propios para cubrir la diferencia.

Qué debe tener en cuenta quien está por comprar

Para quienes tienen previsto avanzar con una operación, los especialistas recomiendan prestar atención a la composición de los ahorros, los tiempos de aprobación del préstamo y el margen disponible para cubrir eventuales diferencias.

Chej Muse consideró que quienes dependen de un crédito deben contemplar un respaldo adicional. Si el comprador cuenta con la posibilidad de solicitar un monto mayor o dispone de ayuda familiar, puede reducir el riesgo de que una variación cambiaria complique la escritura.

"Siempre es recomendable sacar un poquito más de préstamo aquellos que pueden o que cuenten con ya apalabrada la ayuda familiar o de algún amigo", aconsejó.

La recomendación apunta a evitar que una familia comprometa todos sus recursos en el anticipo y quede sin margen ante una suba del dólar. También conviene revisar cuánto tiempo puede pasar entre la aprobación definitiva y la escritura, y qué mecanismos contempla la operación si el dinero resulta insuficiente.

Szraiber señaló que también crecieron las consultas por hipotecas privadas en dólares. Como el préstamo se pacta y entrega en esa moneda, se reduce el riesgo cambiario entre la aprobación y la escritura, aunque tiene condiciones distintas de las líneas bancarias.

Si la incertidumbre cambiaria continúa, el financiamiento será el primer segmento en sentir las consecuencias. No necesariamente porque los bancos modifiquen de inmediato sus condiciones, sino porque el dinero aprobado puede perder capacidad de compra frente al precio de la propiedad. Pexels

Quienes ya tienen los dólares para comprar no sufren un impacto directo y hasta pueden encontrar oportunidades si otros compradores postergan decisiones. En cambio, quienes reúnen pesos deben hacer un esfuerzo mayor para alcanzar el mismo precio.

Chej Muse mencionó los contratos de dólar futuro como una alternativa para cubrirse ante movimientos cambiarios si la operación se demora. Aclaró que requieren asesoramiento y no son adecuados para todos los compradores.

Si el dólar se estabiliza, las operaciones podrían recuperar su ritmo. Pero si la volatilidad continúa, el financiamiento hipotecario será el principal obstáculo para concretar compraventas.

Chej Muse concluyó: “La propiedad en dólares vale lo mismo que hace tres semanas, pero quien ahorró en pesos o depende de un crédito hipotecario para reunir esa cantidad de dólares está en una situación de desventaja o mayor incertidumbre. Si el dólar se mueve abruptamente, te genera el problema de que necesitás más pesos para comprar los dólares necesarios para hacer la operación”.