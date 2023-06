Cronología del caso Lucas González: de la confusa huida a la confesión que reveló encubrimiento

Comienzo del juicio

El juicio en el que los tres policías implicados fueron imputados como coautores de los delitos de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial” comenzó el jueves 16 de marzo.

Además, otros 11 efectivos están acusados por encubrimiento y torturas hacia los amigos de la victima. Los involucrados son: Daniel Alberto Santana, comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 de Barracas; su colega del mismo rango Rodolfo Alejandro Ozán; los comisarios de esa dependencia, Fabián Alberto Du Santos, Juan Horacio Romero y Jesús Chocobar. También Roberto Orlando Inca, de la División Sumarios y Brigadas de la dependencia, el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas; y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa.

En sus declaraciones, todos los acusados coincidieron en que "actuaron en cumplimiento del deber".

Declaraciones de los allegados a la víctima

En esta etapa, declararon los padres y los amigos de la víctima, que se encontraban junto a él al momento del asesinato. Durante su testimonio, Cintia López, madre de Lucas, aseguró que cuando vio a su hijo internado en el hospital antes de morir, "estaba irreconocible" y señaló que "cinco policías lo custodiaban como si fuera un delincuente".

Por otro lado, los tres amigos de Lucas dieron su testimonio tanto en su carácter de testigos del asesinato como de víctimas. Todos coincidieron en que fueron torturados y discriminados por los efectivos de la fuerza porteña. "Nos pusieron contra el piso y nos esposaron. Nos empezaron a decir que éramos unos negros de mierda, unos villeritos, y que a personas como nosotros nos tenían que dar un tiro en la cabeza como se lo dieron a mi amigo", expresó Salas, que era el conductor durante el ataque.

"Veo de mi derecha que un vehículo nos empieza a encerrar, por lo que le toqué bocina porque pensé que estaba distraído. Me terminó de encerrar y uno se baja del lado del conductor con un arma, y yo pensé que me iban a robar. En ese momento, empieza a disparar sin sentido. Yo volanteo y me subo a un cordón. Me nublé, no sé cuántos fueron los tiros ni qué pasó", finalizó.

juicio lucas gonzalez policias Telam

Quiebre del pacto de silencio

Cuevas, uno de los policías involucrados, admitió en la última audiencia testimonial que otro de sus compañeros imputados plantó un arma en la escena del crimen. En su momento, uno de las hipótesis que trató de plantear la defensa de los acusados era la de señalar a las víctimas como presuntos delincuentes.

Según aseguró, Facundo Matías Torres habría "tirado el arma" en la parte trasera del vehículo, en colaboración con el oficial Gabriel Alejandro Issasi. El efectivo fue arrestado en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, luego de que se comprobara que se desplazó por la zona en donde se produjo el crimen y también se dirigió ida y vuelta a la Comisaría Vecinal 4D.

Mientras tanto, este martes continuará el juicio oral con la posibilidad de que si alguno de los policías imputados desea declarar pueda brindar su testimonio previo al inicio de la etapa de alegatos.