Lucas González: detuvieron al policía acusado de haber plantado el arma

El informe comprobó que Torres se desplazó por la zona en donde se produjo el crimen y también se dirigió ida y vuelta a la Comisaría Vecinal 4D. Tras ser detenido en Lavallol, Torres quedó alojado en una dependencia policial y será indagado el próximo lunes a la mañana por la jueza Vanesa Peluffo, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N° 7.

El ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, quien cumplía funciones cuando ocurrió el crimen, reconoció que en la causa hubieron "irregularidades graves ante un hecho gravísimo" donde "no se cumplió con la ley". "No se cumplió con la identificación, con el balizamiento que necesita tener una brigada al momento de actuar. No había una situación de peligro que amerite una maniobra como la que se desarrolló", expresó.

lucas gonzalez.jpg La víctima, Lucas González, jugaba en las inferiores de Barracas Central.

¿Qué se sabe del crimen de Lucas González?

El crimen del jugador de las divisiones inferiores del club Barracas Central fue cometido el 17 de noviembre de 2021 cuando iba junto a sus amigos a bordo de un Volkswagen Suran que fue interceptado por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.

Como no tenían identificación policial, los cuatro jóvenes pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos que "plantaron" un arma en el auto de las víctimas.