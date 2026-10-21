Decretan feriado el jueves 22 de octubre en una localidad de Buenos Aires: ¿a quiénes beneficia y cuál es el motivo?

Algunos trabajadores podrán aprovechar el jueves para descansar, mientras que para otros será un día de trabajo como cualquier otro.

El calendario bonaerense suma una nueva fecha de descanso, con cambios en la actividad habitual de la ciudad.

El jueves 22 de octubre habrá un nuevo día no laborable en una localidad de la provincia de Buenos Aires . La fecha forma parte del calendario de feriados municipales y permitirá que algunos trabajadores tengan un descanso en plena semana, aunque la medida no alcanzará a todos los sectores.

El Gobierno bonaerense confirmó el asueto a principios de mes, junto con otras fechas previstas para distintos puntos de la provincia. La disposición ya fue publicada en el Boletín Oficial y establece condiciones diferentes para los empleados públicos y privados.

El jueves 22 de octubre será feriado local en Chivilcoy , que celebrará el 172° aniversario de su fundación . La ciudad bonaerense fue fundada en 1854 y cada año conmemora esa fecha.

Chivilcoy cumple 172 años desde su fundación y el descanso se mantiene el jueves, sin trasladarse al viernes.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 467/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aire s, publicada en el Boletín Oficial el 1 de octubre. El descanso corresponde al partido de Chivilcoy y no se trasladará al viernes 23.

El jueves 22 de octubre será día no laborable para los empleados de la administración pública y del Banco Provincia en Chivilcoy . Las dependencias alcanzadas por la resolución no funcionarán con normalidad y las sucursales bancarias comprendidas permanecerán cerradas para la atención presencial.

En los comercios, industrias y empresas privadas, el descanso será optativo. Cada empleador podrá decidir si mantiene la actividad habitual o les concede el día libre a sus trabajadores.

Las escuelas de Chivilcoy también suspenderán las clases durante esa jornada. El calendario escolar bonaerense de 2026 contempla la interrupción de las actividades educativas por los aniversarios fundacionales de las ciudades y distritos. La medida comprende a los establecimientos de gestión estatal y privada dependientes de la provincia.

En los comercios y empresas privadas de Chivilcoy, cada empleador decidirá si les da el día libre a sus trabajadores. Freepik

Feriados locales de octubre: el calendario completo municipio por municipio

Además de Chivilcoy, otros municipios bonaerenses tendrán jornadas no laborables durante los últimos días de octubre. El miércoles 21 será el turno de Brandsen, que celebrará su aniversario fundacional, mientras que el viernes 23 tendrán su fecha San Antonio de Areco y General Pinto, por el mismo motivo.

El sábado 24 de octubre le corresponderá a Ituzaingó y el domingo 25 será el turno de Moreno y General Rodríguez. Ese mismo día, la localidad de Punta Indio también tendrá su celebración por un nuevo aniversario de su fundación.

El lunes 26 de octubre habrá asueto en Suipacha, Marcos Paz y General Las Heras. Las tres jurisdicciones conmemorarán sus aniversarios fundacionales, con jornadas no laborables para los sectores comprendidos en las disposiciones provinciales.

El martes 27 será la fecha de Alberti y de la ciudad de Nueve de Julio, mientras que el miércoles 28 le tocará a Leandro N. Alem. El calendario de octubre finalizará el sábado 31 con el aniversario fundacional de Benito Juárez.