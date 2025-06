Denuncian a la Policía Federal por robar un kiosco en La Salada mientras estaba cerrada

El dueño relató a C5N que "levantaron la persiana y me vaciaron el negocio. En los videos se ve claramente a personas con chalecos de la Policía Federal. Rompieron cámaras, una computadora y se llevaron mercadería. Fue un abuso de poder”.

Julio, propietario de un kiosco en el predio , relató a C5N que sufrió el robo el 8 de junio : “Levantaron la persiana y me vaciaron el negocio. En los videos se ve claramente a personas con chalecos de la Policía Federal. Rompieron cámaras, una computadora y se llevaron mercadería. Fue un abuso de poder” , afirmó visiblemente indignado.

El comerciante expresó su frustración tras más de tres décadas de trabajo en el lugar: “Es todo sacrificio. Me quiero reponer, pero me cuesta. Esto me genera bronca e impotencia”.