Derrumbe en Villa Gesell: detectaron pulso nueve metros bajo la montaña de escombros

Si bien esto despertó la ilusión de los casi 300 rescatistas y de los allegados de quienes quedaron atrapados bajo las ruinas, el jefe del cuartel de bomberos de la localidad balnearia , Hugo Píriz, explicó: "La máquina marca un pulso en el mismo lugar en que los perros detectaron algo , pero aún no estamos seguros al 100% de que se trate de una persona".

En ese sentido, detalló: "El trabajo tenemos que hacerlo firme y seguro y no tan rápido como quisiéramos. La máquina marca que hay algo, no un sonido. Es un sistema que tira un pulso y marca que hay algo. Se está trabajando muy intenso en esa zona, es mucho el escombro, pero no se ha parado en toda la noche"