Aunque las oficinas no estén abiertas, la operatividad digital y automática funcionará con total normalidad, este mes contará con dos feriados más en las próximas semanas.

Todas las entidades bancarias del país cierran esta semana y no habrá atención al público por 24 horas. Al ser un día no laborable, no se llevará a cabo ninguna actividad en las sucursales de los bancos en todo el territorio argentino.