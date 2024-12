El Colegio Nacional de Buenos Aires batió récord de medallas olímpicas durante 2024

nacional-.jpeg

Realizaron un acto para homenajear a los participantes

Valeria Bergman, rectora del Colegio, afirmó que están "muy orgullosos y emocionados de ver que tuvimos la misma participación del estudiantado y sacamos más medallas que el año pasado", en un acto que reunió y homenajeó a todos los alumnos que participaron de olimpíadas académicas durante este año.

"Valoramos enormemente el empeño de nuestros estudiantes y docentes que dedicaron su esfuerzo y su tiempo, mucho más en el marco del desfinanciamiento que vive la Universidad de Buenos Aires y todas las universidades nacionales", agregó.

Por su parte, Manuel Sánchez, coordinador del Club Olímpico, explicó de cara al futuro: "A nivel internacional, ya sabemos que en 2025 habrá más estudiantes que viajen porque este año ganaron medallas en la instancia nacional y quedaron clasificados para las competencias internacionales". Dicho espacio fue creado por el colegio en 2022 para potenciar y fomentar la participación de los estudiantes en certámenes académicos, planificar el entrenamiento y el acompañamiento necesario.

Los docentes que se dedicaron al entrenamiento de estudiantes olímpicos, ofrecieron un total de 53 horas semanales de clases en los talleres de las 6 disciplinas con proyección olímpica. Uno de los objetivos es proporcionar herramientas para que los estudiantes olímpicos mejoren sus técnicas, hábitos de estudio y su capacidad para afrontar situaciones competitivas, desterrando el mito de que los estudiantes de alto desempeño ya saben estudiar.

En ese sentido, Sánchez detalló: "Un ejercicio que hacemos es preguntar a qué velocidad leen, y no lo saben. Es como preguntarle a un atleta a qué velocidad corre, o a un basquetbolista cuál es el porcentaje de acierto en tiro de triples, que es un dato básico para cualquier olímpico. En un estudiante, saber esa información lo ayuda a tener mucha más eficiencia, pero no para hacer más olimpíadas, sino para ganar tiempo en su vida personal. El buen estudiante no es aquel que dedica 100% del tiempo al estudio sino el que dedica la menor proporción de tiempo posible al estudio y hace todas las cosas que le gustan en su tiempo libre".

Finalmente, también se busca ayudar a los estudiantes a aplicar a becas internacionales y conectarlos con profesionales. El 20% de los participantes son "multiolímpicos", es decir, se anotan en dos o más olimpíadas, muchas veces con la aspiración de aplicar a becas internacionales en el futuro.