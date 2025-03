Fuerte asalto en San Justo: balearon a un hombre para robarle el celular

Hasta el momento, no hay detenidos por el hecho. Gabriela, una vecina de la cuadra, habló de la inseguridad que vive el barrio: “No se puede vivir más. Esto es zona liberada, todos lo saben. Ya no sabemos qué hacer. Los delincuentes andan sueltos y nosotros estamos condenados a vivir encerrados. Hay una decisión política de no hacer nada”.