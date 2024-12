El papa Francisco se reunió con un sobreviviente de Cromañón: "No me olvido de esa mañana"

Embed - Ric Javier Carreño on Instagram: "Un 2024 para recordar. Francisco recibe Una noche en el infierno (la novela de Cromañon) en una visita que hice al Vaticano, su mano fuerte me dio la bendicion. Feliz navidad a todos, que sea una noche distinta a 20 años de la tragedia. Gracias a los que se interesaron con el libro , gracias a los que me ayudaron a llevar a cabo esta experiencia, gracias a mis hijas y gracias a Dios. Salud. #Papa Francisco #Una noche en el infierno #El libro de Cromañon #Callejeros #Cromañon 20 años #franciscus #nunca mas"

