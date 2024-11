Diputados habilitó a prorrogar el plazo para la expropiación de Cromañón

La iniciativa establece que se prorroga por cuatro años el plazo establecido en la ley 21.499 para promover el juicio de expropiación en relación, única y exclusivamente, a la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación dispuesta por la Ley Nº 27.695.

En los fundamentos del proyecto, se señala que "Cromañón no solo representa un lugar físico, sino también una de las más trágicas masacres de Argentina, en la que fallecieron al menos 194 personas, en su mayoría jóvenes, y miles sufrieron traumas físicos y psicológicos".

"Es deber del Estado garantizar instancias reparatorias que permitan conservar la memoria colectiva y evitar el aislamiento de las víctimas en sus reclamos individuales", indicó la iniciativa.

Se argumentó que "la creación de un espacio dedicado a la memoria ayudará a transformar el dolor en lucha y a fomentar un entendimiento común para que hechos como estos no se repitan".

En octubre, familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón reclamaron que el Congreso trate la ley para prorrogar el plazo de expropiación

''Este proyecto ya fue presentado primero en Senadores a través del Senador Uñac, pero aún no ha sido puesto en discusión. El proyecto de prórroga con similares fundamentos y características fue presentado el lunes 21 de octubre por un amplio espectro de diputados de diferentes bloques e ideologías, a pedido de sobrevivientes y familiares'', dijeron.

Señalaron, a la par, que ''ahora se trata de una carrera contrarreloj para que se consiga el URGENTE TRATAMIENTO y para lograr las voluntades de votarlo. NO debería ser un problema ya que la ley de expropiación fue votada por TODO EL ARCO POLITICO de 2022".

"Muchos de esos diputados y senadores aún continúan en sus cargos, además de representar a sus fuerzas políticas. La prórroga permitiría dar un plazo mayor para que se pueda finalizar el trámite judicial y lograr entrar al boliche para tasarlo y poder comenzar realmente el proceso expropiatorio. Sin estas condiciones, todo el esfuerzo de años de trabajo se caerá'', advirtieron.

Por último, solicitaron una ''sesión especial o directamente el tratamiento en el recinto de las Cámaras de Diputados y de Senadores para aprobar el Proyecto de Prórroga presentado, para tener más tiempo para concretar la expropiación y con ella, el Espacio para la memoria para el Nunca Mas un Cromañón''.

Integrantes de la organización No Nos Cuenten Cromañón, conformada por sobrevivientes y familiares de las víctimas, repudiaron la serie a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Creemos que es positivo que se hable de Cromañón y que un pibe/a que no conoce lo que es Cromañón, se entere de su existencia y pueda llegar a interesarse por el tema e intentar buscar información más fehaciente por otros medios”, inicia el documento.

Embed - No Nos Cuenten Cromañon on Instagram: "Ante el inminente estreno de una serie que lleva como título la palabra "Cromañón", entendiendo que es una ficcion, desde nuestro espacio queremos expresar lo siguiente: Creemos que es positivo que se hable de Cromañón y que un pibe/a que no conoce lo q es Cromañón, se entere de su existencia y pueda llegar a interesarse por el tema e intentar buscar informacion más fehaciente por otros medios. Desde nuestra organización repudiamos que se genere un rédito económico con algo que hoy en día todavia nos duele a todos. No creemos en que haya que generar memoria a cualquier costo. Entendemos que esto puede remover heridas a quienes de algún modo lo vivimos de cerca. Por esa razón ponemos a disposición nuestro programa de asistencia en salud mental, dirigido a sobrevivientes y familiares. Y si quieren informarse realmente sobre las causas, el antes, el durante y el después de Cromañón ponemos a disposición nuestro libro "Voces, Tiempo, Verdad". Lo recaudado por este libro se utiliza íntegramente para el bienestar de los y las sobrevivientes. Nuestra vida no es una película. Es la vida real. Estamos acá para decir una vez más "No nos cuenten Cromañón"."