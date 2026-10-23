Estirar el mango: cómo intentar ganarle al fin de mes con la ayuda de Beneficios ANSES

El organismo ofrece descuentos y reintegros en supermercados y comercios para jubilados y pensionados que buscan ahorrar y llegar a fin de mes.

Beneficios ANSES permite a jubilados y pensionados acceder a descuentos y reintegros en supermercados y otros comercios.

Llegar a fin de mes puede ser un desafío para jubilados y pensionados que necesitan cubrir alimentos, medicamentos y otros gastos cotidianos . Para aliviar parte de esa carga, Beneficios ANSES ofrece descuentos y reintegros en supermercados y comercios adheridos , con promociones que permiten recuperar una parte de lo gastado al realizar compras con los medios de pago habilitados.

El programa reúne acuerdos con cadenas comerciales y entidades bancarias, por lo que las condiciones varían según el establecimiento, el día de la compra y la forma de pago.

Antes de pasar por la caja, conviene revisar qué promociones están vigentes, cuáles tienen topes de devolución y si existen restricciones para determinados productos. Así, el ahorro puede organizarse de acuerdo con los gastos habituales del hogar.

Beneficios ANSES es una iniciativa destinada a acompañar a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del organismo previsional. Mediante acuerdos con comercios y bancos, permite acceder a descuentos directos o reintegros en compras de consumo diario. La propuesta incluye supermercados y otros rubros, con beneficios que dependen de las condiciones de cada promoción.

Para acceder a los descuentos generales del programa, habitualmente alcanza con pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobra la prestación . En estos casos, no se requiere una inscripción previa. Sin embargo, algunas promociones adicionales de los bancos pueden exigir el uso de una aplicación, una tarjeta determinada o un sistema de pago específico, como una billetera digital.

El ahorro no funciona de la misma manera en todos los comercios. En algunos casos, el descuento se aplica directamente al momento de pagar; en otros, el dinero se acredita después en la cuenta bancaria. Por eso, antes de comprar, es importante confirmar el porcentaje, el plazo del reintegro, los productos incluidos y si el beneficio se puede combinar con otras ofertas. La información actualizada está disponible en el sitio oficial de Beneficios ANSES.

Supermercados, farmacias y descuentos ocultos: dónde conviene comprar hoy

Entre las cadenas de supermercados que participan del programa se encuentran Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Carrefour, Día, ChangoMás y Josimar, con condiciones que pueden variar según el comercio.

La información oficial difundida sobre estas promociones incluye descuentos generales que parten del 10% y, en algunos establecimientos, rebajas adicionales en perfumería y productos de limpieza.

Los topes y porcentajes no son iguales en todas las cadenas. Algunas promociones ofrecen un descuento sin tope de reintegro, mientras que otras fijan un máximo por compra o por período.

También puede haber exclusiones para determinados productos, como carnes, electrodomésticos o marcas específicas. Revisar esos detalles permite evitar sorpresas al momento de pagar y elegir dónde conviene concentrar las compras más grandes.

Además de los descuentos generales, algunos bancos ofrecen beneficios propios en supermercados y otros rubros, incluidas farmacias. Esas promociones pueden sumar un ahorro adicional, aunque no siempre son acumulables con las ofertas del comercio.

Como los acuerdos y las condiciones pueden cambiar, la recomendación es consultar tanto el buscador de comercios de ANSES como la web o aplicación del banco donde se cobran los haberes antes de hacer una compra.

Horarios de farmacias de turno en La Plata para el lunes 15 de abril. Freepik

¿Cuánto podés ahorrar al mes? Los topes y reintegros que tenés que conocer antes de ir a la caja

El ahorro mensual depende del gasto que se realice, de los comercios elegidos y de los límites establecidos para cada promoción. Por ejemplo, si una oferta aplica un descuento del 10% sobre una compra de $50.000 y no tiene tope, el ahorro sería de $5.000.

En cambio, si el reintegro tiene un máximo de $2.000 para transacción, la devolución no superará ese monto, aunque el porcentaje calculado sea mayor.

Para aprovechar los beneficios, conviene planificar las compras según los días habilitados y separar los gastos por rubro cuando las condiciones lo permitan. También es útil comparar el precio final entre comercios: una rebaja porcentual no siempre garantiza que un producto se más barato que en otro local. La clave está en calcular cuánto se recupera realmente y comprobar si el reintegro se acredita de inmediato o en los días posteriores.

Antes de salir, los titulares pueden consultar el listado de comercios adheridos y filtrar por provincia, localidad, rubro y modalidad de descuento en la página de ANSES.

También deben verificar que la prestación se cobre en la cuenta cuyo medio de pago se utilizará y revisar los requisitos de las promociones bancarias adicionales. No existe un único monto de ahorro garantizado para todos los beneficiarios: el resultado depende de los consumos, los topes y las ofertas vigentes.