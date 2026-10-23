Turnos de ANSES online: ¿puedo atenderme en una oficina fuera de mi domicilio?

El organismo habilitó la posibilidad de elegir en qué oficina del país realizar un trámite presencial. Cómo funciona el sistema de turnos, qué gestiones requieren cita previa y qué datos hay que tener a mano.

ANSES permite solicitar turnos para realizar trámites presenciales en oficinas de todo el país, sin limitar la elección al domicilio declarado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una modificación en su sistema de turnos que permite a los ciudadanos elegir la oficina donde quieren realizar sus trámites presenciales , sin quedar limitados a la dependencia correspondiente a su domicilio declarado.

La medida apunta a facilitar el acceso a la atención para quienes trabajan, estudian, viajan o permanecen temporalmente en otra localidad.

La gestión se realiza por internet, a través del sitio oficial del organismo. Al solicitar una cita, el usuario puede seleccionar el trámite , ingresar su número de CUIL y elegir la provincia y la oficina que le resulten más convenientes , de acuerdo con la disponibilidad del sistema. Los turnos siguen siendo gratuitos y pueden consultarse o cancelarse desde Mi ANSES.

Sí. Con la modalidad vigente, una persona puede pedir un turno en una oficina de ANSES ubicada fuera de su domicilio registrado , incluso en otra provincia. La elección de la sede queda a cargo del titular, que puede organizar la atención presencial según sus necesidades personales, laborales o familiares.

El cambio resulta útil para quienes viven temporalmente lejos de su domicilio habitual , se encuentran de viaje o tienen dificultades para acudir a la delegación que les queda más cerca. También ofrece una alternativa a quienes necesitan realizar una gestión durante una estadía en otra jurisdicción y prefieren evitar un traslado adicional.

Para elegir una oficina diferente, hay que ingresar al sistema de turnos y utilizar la opción de búsqueda por provincia. La posibilidad de seleccionar una sede no significa que todos los días y horarios estén disponibles: la cita depende de los turnos habilitados para cada trámite y oficina. Por eso, conviene revisar las alternativas que muestra el sistema antes de confirmar la solicitud.

¿Qué trámites requieren turno previo en las oficinas de ANSES?

ANSES dispone de turnos presenciales para distintas gestiones previsionales y de seguridad social. Entre ellas se encuentran numerosos trámites relacionados con jubilaciones y pensiones, reconocimiento de servicios, asesoramiento previsional y solicitudes que requieren presentar documentación o recibir atención personalizada.

También existen gestiones vinculadas con asignaciones familiares, prestaciones sociales y otros beneficios que pueden necesitar una cita, según el procedimiento correspondiente. Sin embargo, no todos los trámites exigen acudir a una oficina: algunos se realizan completamente por internet mediante Mi ANSES o los canales de Atención Virtual.

Antes de reservar, es importante verificar si la gestión elegida requiere turno presencial y consultar qué documentación debe llevarse. La posibilidad de elegir una oficina distinta modifica el lugar de atención, pero no elimina los requisitos específicos de cada procedimiento ni garantiza que todas las gestiones puedan resolverse en cualquier dependencia.

¿Qué datos necesito para solicitar la cita presencial?

Para iniciar la solicitud, el usuario necesita un celular o una computadora con conexión a internet y sus datos personales correctamente registrados en la base de ANSES. El dato principal para gestionar el turno es el número de CUIL del titular, que permite identificar a la persona y continuar con la selección del trámite.

El procedimiento comienza en el sitio oficial, en la sección “Trámites y servicios”, dentro de la opción “Turnos”. Allí hay que seleccionar “Solicitar un turno”, elegir la gestión que se necesita realizar e ingresar el CUIL.

Después, se deben revisar los datos de contacto, como el teléfono y el correo electrónico y optar por la búsqueda de oficina por provincia o por domicilio, según las opciones disponibles.

Una vez elegida la sede y la fecha, el sistema genera una constancia con el número de registro y los detalles de la cita. Es recomendable guardarla o tenerla disponible para el día de la atención.

Si surge un imprevisto, los turnos solicitados pueden consultarse o cancelarse desde Mi ANSES. El trámite es gratuito y no hace falta recurrir a intermediarios para conseguir una cita.