Extra de $59.000 para AUH de ANSES en octubre: cómo saber si te corresponde y cómo cobrarlo

El beneficio se acredita automáticamente a titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años y a quienes cobran la Asignación por Embarazo.

El Complemento Leche del Plan 1000 Días alcanza los $59.063 en octubre de 2026 y se acredita automáticamente a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y de la Asignación por Embarazo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga en octubre un extra de $59.063 por el Complemento Leche del Plan 1000 Días , una asistencia alimentaria destinada a acompañar a las familias durante el embarazo y los primeros años de vida de los niños. El monto se actualizó un 1,66% y se deposita junto con la prestación principal, sin necesidad de iniciar una solicitud aparte.

El adicional está dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen niños de hasta 3 años inclusive y a quienes perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) . Para confirmar si el pago está incluido en la liquidación de octubre, se puede consultar el detalle de las asignaciones a través de Mi ANSES.

El Complemento Leche está destinado a titulares de la AUH que tienen a cargo niños y niñas de hasta 3 años inclusive . El pago se calcula por cada hijo que cumple con el requisito de edad, por lo que una familia con dos niños dentro de ese rango puede recibir $118.126 en concepto de este adicional durante octubre.

El beneficio también alcanza a las personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) . En ese caso, el complemento acompaña la prestación durante la gestación, de acuerdo con las condiciones establecidas para el programa.

Este refuerzo alimentario forma parte del Plan 1000 Días , una política de acompañamiento durante el embarazo y la primera infancia. Es compatible con la Prestación Alimentar, por lo que quienes reúnen los requisitos de ambos beneficios pueden percibirlos en el mismo período.

¿Hay que hacer trámites? Así funciona la acreditación automática

Para cobrar el Complemento Leche no es necesario realizar una inscripción ni presentar un formulario específico. ANSES liquida el beneficio de manera automática a partir de la información registrada en sus bases de datos y lo deposita en la cuenta bancaria donde se cobra la asignación principal.

De todos modos, es importante que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados. También debe figurar correctamente en el sistema la información del embarazo o del nacimiento del niño, ya que esos datos permiten determinar si corresponde el pago.

Si el adicional no aparece en la liquidación, conviene revisar primero la información registrada en Mi ANSES. Si los datos están correctos y el pago continúa sin figurar, se puede consultar a través de los canales oficiales del organismo para verificar si existe algún inconveniente con la asignación.

Cómo consultar en Mi ANSES si tenés el cobro habilitado

La forma más directa de comprobar si el extra de octubre fue liquidado es ingresar a Mi ANSES, desde la página oficial o la aplicación. Para acceder, se necesita el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la cuenta, hay que ingresar a la sección “Hijos” y luego seleccionar “Mis Asignaciones”. Allí se puede elegir el período de octubre y revisar el detalle de los conceptos que integran el pago mensual.

En la liquidación, el Complemento Leche puede aparecer identificado como “Apoyo Alimentario Leche 1000 Días”. Si el concepto figura con el monto correspondiente, significa que fue incluido en el pago del período consultado. El depósito se realiza en la misma cuenta y fecha que la AUH o la AUE, de acuerdo con el calendario de ANSES.