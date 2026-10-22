Fentanilo contaminado: qué dice la ley para la trazabilidad, rastreo y alertas sanitarias de medicamentos de riesgo + Agregar ámbito en









Diputados dio media sanción a un sistema para reconstruir el recorrido de medicamentos de alto riesgo y activar alertas sanitarias en un plazo de hasta seis horas.

La causa del fentanilo contaminado, que dejó al menos 128 muertos y otros 50 casos bajo investigación, impulsó un proyecto para reforzar los controles sobre los medicamentos de alto riesgo en Argentina. La Cámara de Diputados le dio media sanción a la iniciativa, que propone implementar un sistema informático para seguir cada producto desde su fabricación hasta su administración a los pacientes.

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Con 241 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, la Cámara baja respaldó la creación de un mecanismo que permitirá identificar lotes, reconstruir la cadena de distribución y activar alertas sanitarias ante posibles riesgos. La propuesta también establece sanciones por incumplimientos y designa a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como autoridad de aplicación.

Qué establece la ley de trazabilidad de medicamentos El proyecto busca que el Estado pueda conocer el recorrido de los medicamentos de alto riesgo y actuar con rapidez cuando se detecte una posible contaminación. Para eso, establece un sistema informático que reunirá información sobre las distintas etapas de la cadena farmacéutica.

Entre las principales medidas, la iniciativa contempla:

Identificación de lotes y unidades: permitirá reconocer los productos y determinar cuáles podrían estar comprometidos ante una alerta sanitaria.

Registro de fabricación y almacenamiento: se documentará dónde y cómo se produjeron los medicamentos, además de las condiciones en las que fueron almacenados.

Seguimiento de la distribución: el sistema permitirá reconstruir el recorrido de cada producto hasta los centros de atención.

Registro de pacientes tratados: buscará identificar qué personas recibieron medicamentos pertenecientes a lotes específicos.

Alertas sanitarias de hasta seis horas: se establece un mecanismo de respuesta inmediata para adoptar medidas preventivas ante posibles riesgos.

Retiro o restricción de productos: las autoridades podrán inmovilizar lotes, limitar usos y paralizar la distribución.

Protección de datos personales: el sistema deberá contemplar medidas para resguardar la información de los pacientes.

Régimen de sanciones: se prevén multas, suspensiones de operaciones, inhabilitaciones para la dispensa farmacológica y clausuras de establecimientos. La aplicación del sistema quedará a cargo de la ANMAT, que tendrá la responsabilidad de utilizar la información para fortalecer la vigilancia sanitaria y facilitar la detección de medicamentos potencialmente peligrosos.

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