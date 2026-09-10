Fentanilo contaminado: Casación rechazó que los familiares de un paciente fallecido sean querellantes

Casación Federal rechazó –de momento– la posibilidad de que los familiares de un paciente fallecido en el Hospital Italiano de la Plata sean constituidos como querellantes en la mega causa del fentanilo contaminado.

Por ahora, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la posibilidad de que los familiares de un paciente fallecido en el Hospital Italiano de la Plata sean constituidos como querellantes en la mega causa de Fentanilo contaminado.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó , por mayoría, el recurso presentado por Mónica Beatos Cladera y José María Pagani Cladera , esposa e hijo de Ítalo Reinaldo Pagani, quienes buscaban ser tenidos como querellantes en la causa que investiga la circulación de fentanilo contaminado .

La investigación tramita ante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata y cuenta con varios procesamientos de directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo , productores y comercializadores del fentanilo contaminado.

Según se investiga, el producto ya habría causado la muerte de al menos 80 personas en el Hospital Italiano de La Plata , en el marco de un brote de infecciones graves que afectó a pacientes internados en terapia intensiva.

La mayoría de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, en disidencia Gustavo Hornos, confirmó la resolución de la Sala 3 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Ese tribunal había confirmado el rechazo dispuesto por el Juzgado Federal Nº 3 de esa ciudad respecto a que Mónica Beatos Cladera y José María Pagani Cladera –cónyuge e hijo de Ítalo Reinaldo Pagani, fallecido en el Hospital Italiano el 30/03/2025– sean parte querellante por ausencia de perjuicio en los términos de las normas procesales penales .

El fentanilo contaminado estuvo repartido en varias provincias de Argentina. PFA

Para fundar tal postura, el juzgado de primera instancia y la Cámara de Apelaciones afirmaron que el Hospital Italiano informó que el lote de fentanilo investigado fue comprado el 31/03/25, es decir, con posterioridad al deceso de Pagani (30/03/25).

A su vez, señalaron que el lote de fentanilo administrado a la víctima fue el Nº 40550 de la marca Denver Farma con presencia en su cuerpo de bacteria (brevundinomas vesicularis) mientras que el lote contaminado objeto de la causa fue el Nº 31202 de la marca HLB y suministrada por la Droguería Nueva Era, con la presencia en los fallecidos de la bacteria Klebsiella pneumoniae ni Ralstonia pickettii.

Para confirmar el rechazo de que los familiares directos del fallecido sean tenidos –de momento– como querellantes, los jueces Borinsky y Carbajo ponderaron que la resolución cuenta con los elementos necesarios para ser considerada fundada y que no fue vulnerado la garantía de tutela judicial efectiva ni el debido acceso a la justicia.

Marcha por las victimas del fentanilo contaminado.

Además, sostuvieron que, en las actuales circunstancias de la causa, por el momento los pretensos querellantes no poseen un interés legítimo en aquel expediente, en razón de que la muerte de su familiar sería ajena a lo que los sentenciantes han estipulado como objeto de investigación.

Por último, valoraron que, sin perjuicio de lo que pueda surgir del avance de la pesquisa, corresponderá al juez de primera instancia evaluar, de acuerdo con las circunstancias que se presenten, la eventual adopción de las medidas que estime pertinentes a fin de resguardar la posibilidad de que los familiares del fallecido Ítalo Reinaldo Pagani puedan ejercer los derechos que eventualmente les correspondan.

Sin embargo, el juez Gustavo Hornos votó en disidencia y consideró que correspondía admitir a los familiares como querellantes.

Gustavo Hornos, el juez de casación penal. Gentileza: Primeriando

Para Hornos, rechazar el pedido únicamente por la diferencia de un día entre el fallecimiento y la adquisición del lote de fentanilo implicaba una mirada demasiado restrictiva. Advirtió que se había omitido analizar el posible contexto de contaminación existente en el hospital.

En ese sentido, destacó que de la historia clínica surgía que Pagani había recibido Propofol proveniente del mismo laboratorio relacionado con el fentanilo investigado y que, según el planteo de los familiares, también se encontraba en mal estado.

El juez dijo: “limitar el objeto procesal a la evaluación de dos únicos lotes de fentanilo resulta prematuro en esta etapa”.

Así luce un frasco de fentanilo. Ivane Salud

Además, señaló que para ser considerado ofendido y poder constituirse como querellante no es necesario demostrar definitivamente el delito, sino plantear una hipótesis que justifique la investigación.

“Nos encontramos ante un hecho trágico y que podría ser producto de la utilización de fármacos adquiridos en el mismo laboratorio y administrados por el mismo Hospital Italiano de La Plata”, sostuvo Hornos.

Pagani murió el 30 de marzo de 2025 en el Hospital Italiano de La Plata. El planteo de los familiares se vinculó con la posible utilización de medicamentos contaminados durante su internación.