Feriados en Argentina 2026: cuántos fines de semana largos quedan y qué días caen

Noviembre y diciembre todavía cuentan con algunas oportunidades para descansar, además del esquema especial por la visita del papa León XIV.

El calendario de 2026 todavía esconde algunos fines de semana largos.

A casi dos meses de terminar el 2026, el calendario todavía esconde algunos feriados especiales que traerán varios días de descanso. Después de octubre quedan tres fines de semana largos de alcance nacional , concentrados entre noviembre y diciembre.

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A ellos se suman los días libres establecidos por la visita del papa León XIV . Aunque su reciente operación trajo bastantes dudas sobre el viaje previsto para noviembre, hasta el momento no se publicó ninguna norma que deje sin efecto las fechas fijadas por el Gobierno.

El próximo fin de semana largo de alcance nacional llegará en noviembre y se debe al Día de la Soberanía Nacional. Los tres fines de semana largos que quedan son:

El próximo fin de semana largo nacional será del 21 al 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional.

sábado 5 al martes 8 de diciembre: cuatro días, por el día no laborable con fines turísticos del lunes 7 y el feriado del martes 8 por la Inmaculada Concepción de María

sábado 21 al lunes 23 de noviembre: tres días por el Día de la Soberanía Nacional, pasado desde el viernes 20

El Decreto 1103/2026 estableció un esquema excepcional por la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La norma dispone:

Noviembre tendrá un esquema especial de feriados por la visita del papa León XIV.

lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país

martes 10 de noviembre: feriado exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba

miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires

El objetivo es facilitar los operativos de seguridad, logística y circulación para garantizar las actividades del pontífice en las distintas jurisdicciones. La salud de León XIV generó incertidumbre después de que fuera sometido a una cirugía pulmonar el 13 de octubre.

El Papa recibió el alta y continúa su recuperación en el Vaticano, mientras retoma progresivamente sus actividades. Hasta ahora, la Santa Sede no anunció la cancelación de su viaje a la Argentina. Mientras no exista una nueva medida oficial que modifique el Decreto 1103/2026, las fechas continúan vigentes.

Diciembre va a tener un fin de semana de cuatro días y otro fin de semana largo por Navidad. Freepik

Feriado XXL de diciembre: las fechas confirmadas para el último gran descanso del año

El último gran fin de semana largo de 2026 llegará en diciembre. El descanso va a empezar el sábado 5 y podrá extenderse hasta el martes 8, gracias a estas dos fechas:

lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

martes 8 de diciembre: feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María

De esta manera, se va a conformar un fin de semana de cuatro días consecutivos, aunque hay que tener en cuenta que el 8 de diciembre es un feriado nacional, pero el 7 tiene carácter de día no laborable turístico. Por eso, su aplicación puede variar según la actividad y el empleador.

Más adelante llegará el último fin de semana largo del año, con Navidad, que caerá el viernes 25 de diciembre, así que se unirá con el sábado 26 y el domingo 27.