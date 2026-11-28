El último lunes del mes traerá una nueva oportunidad de descanso para algunos bonaerenses, aunque no todos tendrán el día libre.

Después del fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional , el calendario de feriados de noviembre todavía tiene una fecha más marcada antes de la llegada de diciembre. Se trata del lunes 30, cuando algunos trabajadores de la provincia de Buenos Aires podrán disfrutar de otros tres días de descanso.

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La medida fue oficializada por el Gobierno bonaerense y responde a distintas celebraciones que tendrán lugar durante el último día del mes.

A través de la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se estableció una jornada no laborable para el partido de San Andrés de Giles y las localidades de Miramar y Bermúdez .

Una nueva fecha en el calendario puede cambiar los planes de quienes esperaban volver a la rutina antes de diciembre.

En San Andrés de Giles se celebrará el 220° aniversario de la ciudad y la festividad patronal en honor a San Andrés Apóstol. Para esta fecha, el municipio organizó un acto oficial y un desfile cívico en el que participarán distintas instituciones de la comunidad.

Por su parte, Miramar, perteneciente al partido de General Alvarado, también celebrará el día de San Andrés Apóstol con una procesión, una misa y actividades abiertas a los vecinos. El motivo es diferente en Bermúdez , localidad del partido de Lincoln que este lunes cumplirá 117 años de su fundación, ocurrida el 30 de noviembre de 1909.

Cómo funcionarán los servicios públicos

Las dependencias de la administración pública provincial y las sucursales del Banco Provincia alcanzadas por la resolución permanecerán cerradas durante el lunes 30 de noviembre y retomarán la atención habitual el martes 1° de diciembre.

En cuanto a los servicios municipales, cada comuna determinará cómo funcionarán la recolección de residuos y las demás prestaciones. Los hospitales mantendrán las guardias para atender urgencias y emergencias.

Para los trabajadores de la industria, el comercio y otras actividades privadas, el descanso será optativo. Esto significa que cada empleador podrá decidir si suspende las actividades durante ese día o mantiene su horario habitual.

Diciembre todavía tendrá nuevas oportunidades para disfrutar de un fin de semana largo antes de terminar el año. Freepik

Próximos feriados antes de terminar el 2026

El calendario nacional todavía cuenta con dos feriados inamovibles y un día no laborable con fines turísticos antes de que termine el año. La primera fecha será el lunes 7 de diciembre, que permitirá extender el descanso por el Día de la Inmaculada Concepción de María, celebrado el martes 8.

De esta manera, quienes tengan libre el lunes podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.

La última fecha del año será el viernes 25 de diciembre, cuando se celebre Navidad. Al quedar junto al sábado y al domingo, permitirá contar con otros tres días consecutivos de descanso.