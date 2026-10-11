Finde XXL: la localidad de Buenos Aires que tendrá una semana laboral de solo 3 días + Agregar ámbito en









Este sector bonaerense le dará una gran novedad a sus habitantes, quienes podrán tener varias jornadas de descanso.

Varios bonaerenses podrán disfrutar de un descanso extendido. Freepik

El calendario de feriados de octubre trae una buena noticia para una localidad de la provincia de Buenos Aires. Algunos trabajadores tendrán una semana laboral de apenas tres días, una oportunidad ideal para quienes ya estaban pensando en tomarse un descanso.

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Eso sí, el día libre adicional no alcanza a todos por igual. Antes de organizar cualquier plan, conviene saber a quiénes les corresponde este beneficio.

Quienes puedan aprovechar estas jornadas podrán tener la chance de planificar una escapa rápida. Freepik Por qué es feriado el 16 de octubre en Guaminí El viernes 16 de octubre será feriado local en Laguna Alsina, ubicada en el partido bonaerense de Guaminí. La fecha corresponde a las fiestas patronales en honor a Santa Margarita María de Alacoque, una religiosa francesa del siglo XVII conocida por promover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La capilla del pueblo, inaugurada en 1925, lleva su nombre. Su festividad forma parte de la historia de Laguna Alsina y reúne a los vecinos en misas y procesiones.

El lunes 12 de octubre también es feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Por eso, quienes estén alcanzados por ambos descansos solo trabajarán el martes 13, miércoles 14 y jueves 15, con dos fines de semana largos separados por apenas tres jornadas laborales.

La Resolución 467/2026 de la provincia de Buenos Aires establece que el viernes 16 será no laborable para la administración pública y el Banco Provincia en Laguna Alsina. Para la industria, el comercio y las demás actividades privadas, en cambio, será optativo, por lo que cada empleador podrá decidir si mantiene su actividad habitual.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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