Se extiende el descanso: confirmaron un nuevo fin de semana XL de 4 días en el AMBA

El calendario de feriados de octubre trae una buena noticia para una parte del AMBA. El lunes 12 ya es día libre en todo el país, pero algunos bonaerenses podrán sumar el viernes 9 y disfrutar de cuatro jornadas seguidas sin actividad habitual.

Para quienes ya estaban pensando en hacer una escapada, la noticia viene más que bien. Y para los que prefieren quedarse en casa, también. Eso sí, antes de organizar cualquier plan, conviene saber a quiénes alcanza la medida.

Los vecinos del partido de Escobar , ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires, serán los beneficiados con el descanso adicional. El municipio cumple 67 años el jueves 8 de octubre , pero las autoridades decidieron trasladar la celebración y el asueto administrativo al viernes 9.

La medida se encuentra contemplada en la Resolución 467/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense, que establece los días no laborables correspondientes a distintas celebraciones municipales de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, no alcanza a todos los trabajadores de la misma manera . Para los e mpleados públicos se establece una jornada no laborable, mientras que en el sector privado la adhesión es optativa. Esto significa que comercios, industrias y otras empresas podrán mantener sus actividades habituales.

Además, los habitantes de Escobar tendrán entrada gratuita a la Fiesta Nacional de la Flor durante el viernes. Para aprovechar el beneficio deberán presentar su DNI en la boletería del Predio Floral y acreditar que viven en el municipio.

No habrá clases ni atención administrativa: qué servicios se ven afectados

El viernes 9 de octubre habrá cambios en el funcionamiento de distintas actividades del partido de Escobar. Las escuelas públicas y privadas permanecerán cerradas, mientras que las dependencias municipales tampoco brindarán atención al público.

Lo mismo ocurrirá con las sucursales del Banco Provincia alcanzadas por el asueto, aunque los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos y los canales digitales para realizar transferencias, pagos y otras operaciones.

En cuanto a la salud, las guardias de 24 horas funcionarán con normalidad. La Municipalidad confirmó que la atención estará garantizada en las Unidades de Diagnóstico Precoz, el Polo Sanitario Dr. Horacio Canesi de Matheu y los centros de atención primaria Juan Carlos Selles, Marta Velazco y Juana Azurduy.

Por otra parte, la recolección de residuos y ramas mantendrá su frecuencia habitual. Los vecinos podrán sacar la basura en los horarios acostumbrados, ya que este servicio no tendrá modificaciones por la celebración local.

Independientemente del asueto del viernes 9, habrá fin de semana largo para muchos argentinos por el lunes 12. Freepik

Cuándo es el próximo feriado nacional y a quiénes alcanza

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha que recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y promueve el reconocimiento de los pueblos originarios.

La jornada tiene alcance nacional, por lo que rige en todas las provincias argentinas y comprende tanto al sector público como al privado. Esto permite que buena parte de los trabajadores y estudiantes cuenten con tres días consecutivos de descanso.

Además, quienes deban cumplir con sus tareas habituales durante esa fecha tendrán derecho a recibir la remuneración correspondiente con el adicional establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. En términos generales, trabajar durante un feriado nacional implica cobrar el doble que en un día común.