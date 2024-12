Horror en Florencio Varela: una niña fue armada al colegio y amenazó con matar a 14 compañeros y a una profesora

niña armada florencio varela.webp

Más tarde, se dieron a conocer una serie de chats en los que la niña le decía a una amiga: "Tiroteo escolar. Igual ya se enteraron todos". Ante esto, la compañera le contestó: "¿Cómo que tiroteo? ¿Qué pasó?", a lo que la menor respondió: "Es que estoy harta, nadie me quiere".

Para intentar tranquilizarla, su amiga le puso: "Muchas personas te quieren, una de ellas soy yo. Sos una persona increíble y tenés que pensar en los que te queremos".

Luego, la menor continuó contando cuáles serían sus planes. "Yo tenía un plan de tres meses, hasta el 6/5/2025. Tengo dos pistolas reales, que son de mi mamá, que es policía. Iba a ir uno por uno. Fue arruinado por un idiota".

La menor se encuentra siendo asistida por un equipo de psicólogos de la Secretaría de Educación Municipal, al tiempo que la causa quedó en manos del Juzgado de Menores. A su vez, las cartas fueron entregadas a la sede judicial para ser analizadas en los próximos días.

El pedido de respuestas de los padres y el descargo de la escuela

Tras lo ocurrido, muchos padres se acercaron a la puerta de la institución buscando respuestas. Desde el colegio, difundieron un comunicado en el que señalaron: "Desde el inicio del conflicto, hemos intervenido de manera corresponsable, priorizando el bienestar físico y emocional de todas y todos nuestros estudiantes".

Cristina, una madre, dialogó con C5N y comentó: "La versión de la directora es que se resguardó a la nena con la mochila. Llamaron a los padres y le entregaron la mochila con el arma. Los padres son policías. Nunca llamaron a la Policía".

"La nena es de primer año. Sufría bullying, no sé cuándo empezó con el bullying. Venía hace rato me contaron unas mamás. La nena se ve que le dijo al nene que traía un arma, el nene no le creyó y ella se la mostró. La preceptora siguió el protocolo del colegio. Tenemos entendido que no vino más", concluyó.