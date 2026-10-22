Incompatibilidad de ANSES: por qué no se puede cobrar la Pensión para Madre de 7 Hijos y la AUH al mismo tiempo

La Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos cuenta con requisitos específicos para acceder al beneficio. Conocé qué establece la normativa vigente y cómo realizar el trámite ante ANSES.

La Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más es un beneficio mensual y vitalicio, pero no puede cobrarse junto con la AUH por la misma titular.

Las madres que tienen o tuvieron siete hijos o más pueden solicitar una Pensión No Contributiva (PNC) mensual y vitalicia de ANSES , sin importar su edad ni su estado civil. Sin embargo, el acceso a este beneficio está sujeto a condiciones económicas y previsionales, entre ellas la incompatibilidad con determinadas prestaciones sociales que ya perciba la titular.

La Resolución 266/2018 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) establece que esta pensión no puede cobrarse simultáneamente con otras prestaciones contributivas o no contributivas de jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por eso, quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben verificar su situación antes de solicitar la pensión , ya que ambas prestaciones no son compatibles para la misma titular.

La Resolución 266/2018 , publicada en el Boletín Oficial el 28 de diciembre de ese año, regula aspectos vinculados con el otorgamiento y el control de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más.

En su artículo 9, determina que el beneficio es incompatible con el cobro de prestaciones contributivas o no contributivas nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como con determinados regímenes previsionales de las fuerzas armadas y de seguridad.

La incompatibilidad alcanza a la AUH, que es una prestación no contributiva destinada a familias que cumplen las condiciones previstas por el sistema de asignaciones familiares.

En consecuencia, una persona no puede cobrar ambas prestaciones a su nombre de manera simultánea. La regla busca evitar la acumulación de beneficios que la normativa considera excluyentes entre sí.

Además, la resolución establece criterios para evaluar la situación económica del grupo familiar antes de otorgar la pensión.

Para ese análisis se contemplan los ingresos de la titular y de su cónyuge o conviviente, de acuerdo con los parámetros previstos en la normativa. ANSES puede revisar el cumplimiento de los requisitos durante la vigencia del beneficio y adoptar las medidas correspondientes si detecta una incompatibilidad.

Requisitos obligatorios para tramitar la Pensión No Contributiva por 7 hijos o más

El requisito principal es ser madre de siete o más hijos, incluidos los adoptados, sin importar la edad de la solicitante ni su estado civil. La pensión está destinada a mujeres que no cuentan con recursos suficientes para sostenerse y que cumplen las condiciones económicas y previsionales establecidas por la Ley 23.746 y su reglamentación.

También se exige ser argentina o naturalizada, con al menos un año de residencia en el país. En el caso de las mujeres extranjeras, se requiere acreditar un mínimo de 15 años de residencia en Argentina.

A su vez, la solicitante no debe percibir otra jubilación o pensión incompatible ni contar con bienes o ingresos suficientes para su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente.

La normativa contempla una evaluación de los ingresos familiares y establece que, para considerar cumplida la condición económica, los ingresos brutos del grupo familiar no deben superar el equivalente a dos haberes previsionales mínimos vigentes.

El grupo familiar considerado para este cálculo está compuesto por la titular y su cónyuge o conviviente. La aprobación depende de la evaluación de ANSES y del cumplimiento de todos los requisitos exigidos.

Cómo hacer la solicitud en la oficina de ANSES

El trámite para solicitar la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más es gratuito y presencial. Antes de acercarse a una oficina, la interesada debe ingresar a Mi ANSES y comprobar que sus datos personales y los vínculos familiares estén actualizados. Si hay información incorrecta o faltante, deberá reunir la documentación que permita corregirla.

Para iniciar la gestión, se solicita el DNI original y una copia, además del formulario de Solicitud de Prestaciones Previsionales PS 6.18. En el formulario hay que marcar la opción “Otras” en el tipo de prestación solicitada y aclarar que se trata de la Pensión para Madre de 7 hijos.

También es necesario contar con la documentación que permita acreditar los nacimientos o las adopciones de los hijos, según corresponda.

Una vez reunidos los documentos, la solicitante puede acercarse a una oficina de ANSES sin turno previo, según las instrucciones oficiales para este trámite.

El organismo evaluará la documentación, la situación económica y la compatibilidad con otras prestaciones. Si la interesada cobra la AUH, deberá consultar cómo regularizar su situación y qué implica la incompatibilidad antes de avanzar con la solicitud.