El Súper Niño ya impacta en la Argentina con lluvias e inundaciones en Entre Ríos y Corrientes

El avance del fenómeno elevó el nivel de los ríos Paraná y Uruguay y dejó a Concordia entre las localidades más comprometidas. Al menos seis familias tuvieron que abandonar sus hogares y la cantidad de damnificados podría llegar a 400.

Entre Ríos y Corrientes sufren inundaciones por el fenómeno de El Niño.

El fenómeno de El Niño provoca inundaciones en Entre Ríos y Corrientes , donde la crecida de los ríos Uruguay y Paraná afecta a varias localidades y obligó a familias a dejar sus casas .

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Concordia es una de las ciudades más comprometidas por el avance del agua, mientras las autoridades mantienen los operativos de asistencia y prevención ante el pronóstico de nuevas lluvias.

En Concordia , el aumento del nivel del río Uruguay generó complicaciones en distintos sectores, incluida la zona de la costanera. Seis familias debieron abandonar sus viviendas y las autoridades siguen de cerca la evolución del caudal ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

La situación podría empeorar si el río continúa creciendo. “El río ahora está en los 11 metros de cota, si supera los 12,5 metros, hablamos de otro nivel de evacuación. Si llueve en los próximos días, se estima que podrían ser evacuadas más de 400 personas ”, señalaron desde TN.

El temporal también provocó daños materiales. Tres personas tuvieron que ser atendidas en el Hospital Masvernat por heridas relacionadas con la voladura de techos durante una tormenta intensa.

Alerta por inundaciones en el Litoral tras el impacto de El Niño.

Las medidas de prevención en Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio aseguró que la provincia trabaja desde hace meses para reducir las consecuencias del fenómeno climático. Entre las medidas adoptadas, mencionó la declaración de la emergencia hídrica y el refuerzo de las defensas para contener posibles inundaciones.

“Desde hace meses venimos trabajando para anticiparnos a las consecuencias del fenómeno de El Niño. Declaramos la emergencia hídrica en toda la provincia y reforzamos las defensas contra inundaciones”, afirmó.

El mandatario también destacó las tareas para mejorar el drenaje del agua, que incluyen la limpieza de arroyos, canales, alcantarillas y desagües, además de obras en distintos puntos de Entre Ríos.

Corrientes también registra evacuaciones y restricciones

En Paso de los Libres, la crecida del río Uruguay obligó a 25 personas a abandonar sus hogares. Los afectados fueron trasladados al Regimiento de Infantería de Monte 5, donde funciona un centro de evacuación. El nivel del río llegó a los 8,81 metros, por encima de la marca de evacuación establecida en 8,50 metros.

En Monte Caseros, las tormentas provocaron cortes de electricidad y la suspensión del servicio de lanchas que conecta la ciudad con Bella Unión, en Uruguay. También se restringió el cruce fronterizo por vía fluvial.

En Alvear, el río superó el nivel de alerta y Prefectura dispuso el cierre del puerto local, lo que afectó la conexión por agua con Itaquí, Brasil.

Las autoridades continúan con las tareas de prevención y asistencia en ambas provincias. La evolución de la situación dependerá, en parte, de las lluvias de los próximos días y de cómo continúen creciendo los ríos.