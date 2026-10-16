Isabel Allende ganó el premio Planeta 2026 y un millón de euros: de qué trata y dónde conseguir la secuela de 'La casa de los espíritus' + Agregar ámbito en









La célebre autora chilena obtuvo el reconocido galardón en su 75 aniversario con La hora antes del alba, la esperada continuación de su obra cumbre de 1982.

Un anuncio histórico en el mundo editorial que marca el regreso a una historia inolvidable. GIANLUCA BATTISTA

La escritora chilena Isabel Allende ganó el Premio Planeta 2026 tras presentar “La hora antes del alba”, la segunda parte de su emblemática novela “La casa de los espíritus". El certamen entrega un premio de un millón de euros y marca un cambio clave en su carrera, ya que la autora pasa a publicar sus libros con Grupo Planeta tras permanecer vinculada al sello Plaza & Janés desde 1982.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El anuncio se realizó durante una cena de gala en Barcelona con la presencia de distintas figuras de la cultura y la política. Allende, que vendió más de 80 millones de libros a lo largo de su vida, suma este reconocimiento a una extensa trayectoria que incluye el Premio Nacional de Literatura de Chile y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos.

Instagram Isabel Allende El Premio Planeta 2026 fue para Isabel Allende El jurado anunció el fallo durante la cena de gala en el recinto de Fira de Barcelona, donde la autora recibió el máximo galardón de la noche tras competir con más de mil manuscritos presentados. La elección fue unánime y puso de pie a todo el auditorio al confirmarse que se quedaba con el famoso premio de un millón de euros.

Al subir a recibir la estatuilla, Allende contó que era la primera vez en su vida que decidía anotarse en un concurso de literatura porque siempre le daba miedo quedar última. En su discurso, la escritora respondió una duda que muchos lectores le plantearon durante décadas respecto al destino de los personajes que inauguraron su carrera.

Allende explicó que el contexto global actual, caracterizado por tensiones políticas y amenazas a las democracias, la motivaron a volver a escribir sobre esta familia y continuar la historia iniciada hace 44 años.

Instagram Isabel Allende Sobre la secuela de ‘La casa de los espíritus’ Esta esperada continuación se titula "La hora antes del alba" y retoma la vida de Alba Trueba, quien vuelve a la casona de su familia después de haber sido perseguida y torturada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Sostenida por su rol de madre, el cariño de sus seres queridos y el recuerdo de sus antepasados, la protagonista se convierte en la persona encargada de contar los momentos difíciles que le toca vivir a su país. Con el lanzamiento de esta secuela se completa la saga familiar que empezó en 1982 y que también tiene otros dos libros anteriores en la historia: "Hija de la fortuna" y "Retrato en sepia". El lanzamiento de la novela está previsto para la primera semana de noviembre se va a poder comprar en librerías de todo el país y también en versión digital bajo el sello de la editorial Planeta.

Temas Libros