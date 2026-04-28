La casa de los espíritus: la novela de Isabel Allende que se estrena esta semana en Prime Video + Seguir en









Una reversión de los textos de esta gran autora chilena que verán la luz en formato de episodios desde el 29 de abril hasta el 13 de mayo.

Los tres primeros episodios se estrenan el 29 de abril, con nuevos episodios cada semana.

La plataforma Prime Video incorpora a su catálogo una nueva adaptación de una de las novelas más leídas de América Latina, con un lanzamiento que apunta a audiencias globales. La producción traslada a formato serie la obra de Isabel Allende, con un desarrollo pensado para el streaming internacional. El proyecto propone una lectura contemporánea de un clásico literario, con foco en nuevas generaciones de espectadores.

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La historia original, publicada en 1982, mantiene vigencia a partir de su combinación entre memoria política y relato familiar, un eje que estructura tanto el libro como su versión audiovisual. La novela alcanzó más de 70 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, lo que la ubica entre los títulos más difundidos de la literatura latinoamericana del siglo XX. La nueva adaptación retoma ese recorrido con una narrativa diseñada para el consumo episódico.

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La casa de los espíritus: estreno 29 de abril El lanzamiento de la serie se hará el 29 de abril a través de Prime Video, con disponibilidad en más de 240 países y territorios. La producción adopta el formato de ocho episodios, con una estructura que busca sostener la continuidad dramática de la obra original. La distribución global posiciona al título como una apuesta fuerte dentro del catálogo en español de la plataforma.

El desarrollo creativo queda en manos de Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood, quienes asumen el desafío de adaptar un texto de fuerte carga simbólica. El equipo plantea una fidelidad al espíritu del libro junto a una actualización narrativa, con el objetivo de conectar con públicos actuales. La propia Isabel Allende participa en el proyecto como productora ejecutiva reforzando el vínculo directo con la obra original (una renombrada escritora y periodista chilena, considerada la autora viva más leída del mundo, con más de 65 millones de ejemplares vendidos).

La producción cuenta con el respaldo de FilmNation y la compañía chilena Fábula, reconocida por el premio Óscar obtenido con Una mujer fantástica. El esquema de producción suma además a Eva Longoria y Courtney Saladino como productoras ejecutivas. Este armado configura una alianza entre industria internacional y talento latinoamericano, con impacto en la escala del proyecto. La trama sigue a la familia Trueba a lo largo de varias décadas, con un desarrollo que articula conflictos personales y transformaciones sociales. El relato expone relaciones de poder, tensiones familiares y cambios políticos, enmarcados en la historia reciente de Chile. La serie conserva la mezcla entre realismo mágico y hechos históricos, una característica central del libro. El enfoque narrativo propone un equilibrio entre la intimidad de los personajes y los procesos colectivos. La historia construye un cruce entre lo cotidiano y lo sobrenatural, con especial atención en los vínculos intergeneracionales. La presencia de elementos espirituales convive con escenarios de conflicto político, lo que define el tono general del relato. Trailer de La casa de los espíritus Embed - La Casa de los Espíritus | Trailer Oficial | Prime Video Reparto de La casa de los espíritus Alfonso Herrera como Esteban Trueba

como Esteban Trueba Nicole Wallace como Clara del Valle

como Clara del Valle Dolores Fonzi como Clara del Valle

como Clara del Valle Fernanda Castillo como Férula Trueba

como Férula Trueba Juan Pablo Raba como Tío Marcos

como Tío Marcos Fernanda Urrejola como Blanca Trueba

como Blanca Trueba Sara Becker como Alba Trueba

como Alba Trueba Aline Küppenheim como Nívea del Valle

como Nívea del Valle Eduard Fernández como Severo del Valle

como Severo del Valle Maribel Verdú como Tránsito Soto

como Tránsito Soto Pablo Macaya como Pedro Tercero

como Pedro Tercero Nicolás Contreras

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