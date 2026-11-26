Una novela con estructura de cajas chinas que cruza el aislamiento tecnológico, los reality shows y la fascinante vida de la poeta uruguaya Blanca Luz Brum.

La nueva novela de Miguel Vitagliano “El juego de la fuga” (edhasa), con la que cierra una admirable trilogía, remite por momentos a algunas de las grandes novelas europeas del siglo XX. Cuenta, pasando por los más diversos tonos y géneros, una historia familiar, de seres aislados en su pequeño mundo, y que no deja de enfrentar al lector a lo inesperado, a lo sorprendente.

Ambientada en los convulsionados meses de 2022, entre el estallido de la guerra en Ucrania y el avance de la Inteligencia Artificial, la obra funciona como un espejo de las tensiones contemporáneas. En diálogo con Ámbito , el autor desentraña los mecanismos de esta novela en forma de cajas chinas, el peso de la historia y el lugar de la literatura frente a un mundo que parece deshacerse.

Periodista: ¿“El juego de la fuga” es una novela insular? Una historia donde madre, padre, hijo y su novia, son como islas que buscan mantenerse conectadas.

Miguel Vitagliano: Todos son náufragos, todos son islas, todos están aislados, todos son Robinson Crusoe. Por eso Crusoe y su isla aparece de diversas formas, desde un reality de la televisión chilena a una escritora uruguaya que vivió allí, y a esa familia, marcada por la distancia y el aislamiento, son solo algunos de los aspectos que me llevaron a escribir.

M.V.: Que con esta novela cerraba una trilogía sobre la novela y los escritores. En “Enterrados” la pregunta es por la historia, por el lugar de la ficción y de la verdad en la historia. Por eso gira en torno a “La Divina Comedia” y la traducción que hace Mitre de la obra de Dante, y de la Guerra del Paraguay. En “Viaje a las cosas” todo gira en torno a la vida de (Guillermo Enrique) Hudson, de (Joseph) Conrad y de (Robert) Cunninghame Graham, y la pregunta es qué es un escritor. Ahora, en “El juego de la fuga” es sobre el novelar, sobre la novela no solo como género sino como forma. Por eso lo que tiene de insular y de “la novela familiar del neurótico”, que Marthe Robert signa como origen de toda novela. Y la importancia de Michele, el hijo, es que habla de otra novela, “El Quijote”, de Alonso Quijano. Así como Bella, la madre, su encierro por su electrosensibilidad, lleva al Defoe de “Diario del año de la peste”, y a la escritora uruguaya Blanca Luz Brum a los saltos de su aventurera vida.

P.: ¿Cómo provoca la intriga?

M.V.: Con el desencuentro constate de los personajes y las tensiones de los reencuentros. Y por los tonos que puede tener una novela, ya sea de viaje, de aventuras, epistolar, de ciencia ficción, histórica, fantástica, realista, policial, de guerra. Busqué que esos diversos tonos estuvieran en “El juego de la fuga”. En la Guerra de Ucrania. En Cobita, la novia de Michele, compitiendo en un dramático reality. En la comunista Blanca Luz Brum, amante de Siqueiros, colaboradora de Perón, de Salvador Allende y luego de Pinochet, para acabar en la isla chilena Robinson Crusoe.

P.: Eso hace que la novela salte al pasado o prevea el futuro…

M.V.: Transcurre en seis meses de 2022, donde se provoca cierto cambio antropológico, social, se juegan muchas cosas, pone a las puertas de la Tercera Guerra Mundial, solapada o no. Están los cambios de los vínculos sociales, antropológicos, que trae la Inteligencia Artificial, y la amenaza de otra epidemia. En cuanto a la poeta Braum, es una mujer que no se queda quieta, que convierte la isla de Crusoe en un lugar de libertad, y luego en un negocio. Un personaje fascinante que atraviesa el siglo XX, y lo condensa en todas sus contradicciones, y que contrasta con los otros que, apretados, aislados, no encuentran lugar para sus ambiciones, y esto contado en un juego de cajas chinas.

P.: Bella, la madre, tiene su proyecto…

M.V.: Está traduciendo el libro de Braum “El último Robinson” para un homenaje a los 300 años de la publicación de la novela de Defoe. Encerrada en su casa de Castro, en la punta del taco de esa bota que es Italia, dentro de una Jaula de Faraday por su electrosensibilidad, se sostiene con ese proyecto que puede que no se concrete. Ella muestra qué creemos, como hacemos para creer, como nos atamos a cosas para sostener la vida.

P.: ¿Eso es la opuesto en Michele y Cobita?

M.V.: Los dos están saliendo de la enfermedad. Michele es un adicto en recuperación que cambio sus adicciones por la dicción de creerse que es el Maestro Yoda de Star Wars. Me interesaba el amor Michele y Cobita, como pensaban el mundo, frente al de Bella y Lorenzo, que en algún momento fueron como ellos. Y cómo el tiempo pesa y se nos va tatuando en la piel.

P.: ¿Es por sus electrosensibilidad que Bella se encierra?

M.V.: Nadie habla de la electrosensibilidad y sufrimos a través del celular, de las pantallas, su potencia electromagnética. Bella está entre los seres conscientes de que nos afecta. Personas que son como Robinsons, que eligen aislarse. Busqué registrar los cambios que se están dando y no queremos reconocer. Estamos ante un tiempo que termina. Estamos viviendo los últimos días de lo que nos rodea y lo que viene no lo sabemos, pero importa sabernos testigos.

P.: ¿Cómo hizo para que una historia familiar llevara a leer?

M.V.: Los personajes se van desplegando. Bella una escritora de unos sesenta años, madre de Michele, un muchacho de veintidós que le trae mensajes de su padre, y de Cobita. Estás en eso y de pronto se pasa a la juventud de Bella, al amor con Lorenzo y como estamos hoy en el pasado que vivimos. Que hizo que en un momento tomáramos un camino y no otro, y nunca la causa es única. Y eso hizo que seamos lo que somos.

P.: Su trilogía trata sobre la novela, el novelista, y lo que le pasa al lector con una novela.

M.V.: La novela es un modo de combinar la tradición del relato más clásico con nuevas formas. La novela es un género tan abierto que se deshace. Hoy la novela parece estar en todas partes y no está en ninguno. Una posibilidad es reducirla a un género, a una cosita, otra es dejar que tenga toda su fuerza y ver hacia donde va. La trilogía muestra esa construcción. En “Enterrados”, Mitre, mi personaje, piensa como novelista, vive como novelista, está atrapado en una novela, y es presidente, y es político, y es un negociador, y es terrible, y es terrible porque está pensando como un novelista, como un estratega de novela-

P.: ¿Qué está escribiendo?

M.V.: Terminé una obra de teatro. Y comencé una novela sobre el zoológico de Buenos Aires.