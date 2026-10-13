Jubilaciones ANSES en noviembre 2026: nuevos montos, bono confirmado y fechas de cobro

El IPC de septiembre quedó en 1,9% y define la actualización de noviembre. El refuerzo de $70.000 y el calendario de pagos requieren confirmación oficial.

La jubilación mínima de octubre fue de $435.748,51. Con el ajuste del 1,9%, el haber de noviembre se ubicaría en $444.027.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizará las jubilaciones y pensiones en noviembre según la inflación de septiembre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó en 1,9% . Con ese porcentaje, la jubilación mínima pasaría de $435.748,51 a más de $440.000.

El bono previsional es otro de los puntos que deben tener en cuenta los beneficiarios. El Gobierno otorgó un refuerzo de hasta $70.000 para octubre, pero el decreto que lo estableció corresponde específicamente a ese mes. Para noviembre es necesario esperar una nueva disposición que confirme si continuará y bajo qué condiciones.

La actualización se calcula sobre los haberes de octubre . Si se aplica el 1,9% confirmado por el INDEC, estos serían los valores para noviembre:

Las cifras estimadas no incluyen el bono previsional . Ese adicional se liquida por separado y no integra el haber mensual sobre el que se calcula la movilidad. Por eso, es importante distinguir entre el monto actualizado de la jubilación y el ingreso total que puede recibir una persona si se aprueba un refuerzo.

Una vez que ANSES publique la resolución de noviembre, los beneficiarios podrán consultar los importes oficiales y verificar la liquidación en Mi ANSES.

¿Hay bono para jubilados en noviembre? Quiénes perciben el refuerzo

Si el Gobierno mantiene el bono de $70.000 y las mismas condiciones, quienes cobren la jubilación mínima podrían recibir un total de $514.027,73: $444.027,73 de haber y $70.000 de refuerzo. Para los titulares de la PUAM, el ingreso llegaría a $425.222,19, mientras que quienes cobran una PNC equivalente al 70% de la mínima podrían alcanzar $380.819,41. Estos montos son escenarios posibles, no importes oficiales confirmados. La norma que disponga el pago deberá definir el alcance del beneficio y las condiciones para recibirlo.

En los meses en que se otorga, el bono completo corresponde a quienes perciben haberes que no superan la jubilación mínima. Para los titulares cuyos ingresos previsionales quedan por encima de ese valor, el refuerzo puede ser proporcional, hasta alcanzar el tope que establezca el decreto.

Quienes superan ese límite quedan excluidos. El adicional tampoco se incorpora al haber permanente ni modifica el cálculo de futuros aumentos. Es una suma extraordinaria, no remunerativa y sin descuentos, cuyo pago depende de la decisión del Gobierno para cada período.

ANSES

Jubilaciones superiores a la mínima: de cuánto será la escala de cobro

Los jubilados que cobran por encima de la mínima también reciben la actualización del 1,9%, aplicada sobre sus haberes de octubre. El monto final depende del importe que tenga cada prestación antes del aumento. Por ejemplo, una jubilación de $500.000 pasaría a $509.500; una de $700.000 subiría a $713.300, y un haber de $1.000.000 llegaría a $1.019.000.

En el extremo superior, el haber máximo de octubre fue de $2.932.174,85. Con la movilidad del 1,9%, se ubicaría cerca de los $2.987.800 en noviembre, sujeto a la publicación de los montos oficiales. Para quienes cobran más que la mínima, el posible bono también depende del límite que establezca el Gobierno.

En los decretos anteriores, el refuerzo se redujo cuando la suma de las prestaciones superaba el haber mínimo, de manera que el ingreso total no excediera la mínima más el bono máximo. Esa regla no debe darse por vigente para noviembre hasta que se conozcan las nuevas condiciones.