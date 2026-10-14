La ANSV sancionó a más de 1.800 conductores por circular por las banquinas en el AMBA + Agregar ámbito en









Los operativos se realizan en las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires-La Plata. También se labraron actas por circular sin patente o con la placa adulterada y por utilizar el celular al volante.

Los banquineros fueron sancionados por la ANSV

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sancionó a 1.849 conductores por circular de manera indebida por las banquinas en distintas autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los controles buscan reducir las maniobras que ponen en peligro a otros usuarios de la vía y que suelen registrarse durante los momentos de mayor congestión vehicular.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El organismo lleva adelante operativos diarios en la Panamericana, el Acceso Oeste y la autopista Buenos Aires-La Plata. Para detectar las infracciones, despliega patrullajes dinámicos con motocicletas y establece puestos fijos en sectores estratégicos.

La circulación por las banquinas está prohibida por el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito, que reserva esos espacios para situaciones de emergencia. Sin embargo, algunos automovilistas los utilizan para avanzar cuando los carriles habilitados presentan demoras, una conducta que puede generar riesgos y perjudicar a quienes respetan las normas.

Un intento de evitar la multa durante un control Uno de los episodios detectados por los agentes ocurrió en la autopista Panamericana. Durante el procedimiento, un conductor intentó justificar su maniobra al señalar que estaba cansado de quienes buscan sacar ventaja sobre el resto de los vehículos.

Mientras el personal de la ANSV le explicaba el motivo de la infracción, el automovilista tomó su billetera. Cuando el agente le preguntó qué estaba haciendo, respondió: “Para darte una ayuda”, en una aparente intención de ofrecerle dinero para evitar la sanción.

El agente rechazó el ofrecimiento y continuó con el procedimiento correspondiente, por lo que se labró el acta de infracción. Además de las sanciones por circular por las banquinas, los operativos permitieron detectar otras conductas contrarias a las normas de tránsito. En ese marco, 340 conductores fueron sancionados por circular sin patente o con la placa adulterada, mientras que otros 187 recibieron actas por utilizar el teléfono celular mientras manejaban. Las fiscalizaciones forman parte de las acciones que la ANSV sostiene en los principales accesos viales del AMBA para desalentar las maniobras indebidas, reforzar el cumplimiento de la legislación vigente y reducir los riesgos de siniestros. El objetivo es evitar que algunos conductores utilicen espacios destinados a emergencias o recurran a otras infracciones para avanzar más rápido, con consecuencias para la seguridad y la circulación del resto de los usuarios.