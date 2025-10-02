¡Atención conductores! La multa por circular en la banquina es de las más caras y superó el millón de pesos en octubre 2025







Manejar en contramano o por el carril exclusivo para emergencias puede implicar graves sanciones económicas y la pérdida de puntos para renovar el registro.

Los montos de las infracciones de tránsito se dispararon en varias jurisdicciones, superando el millón de pesos para las faltas graves.

En Argentina, las multas de tránsito representan una herramienta clave para garantizar la seguridad vial y reducir la cantidad de accidentes en las calles y rutas del país. Su valor se determina en Unidades Fijas (UF), donde cada una equivale al precio de un litro de nafta de mayor porcentaje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Este sistema permite que su precio se ajusten automáticamente según la inflación y las variaciones en el costo de vida. De esta manera, los conductores deben prestar especial atención este octubre 2025, ya que los montos de las infracciones registraron aumentos significativos en varias jurisdicciones del país.

Entre las más frecuentes, circular en contramano o por la banquina se mantiene como una de las faltas más costosas, con valores que superan el millón de pesos. A continuación, conocé los detalles.

La multa por circular en contramano o por la banquina Circular en contramano o por la banquina no solo es ilegal, sino que constituye una de las faltas más peligrosas al volante. Estas maniobras incrementan de manera significativa la probabilidad de accidentes graves, ya que exponen al conductor a choques frontales, embestidas laterales y situaciones de riesgo frente a peatones y otros vehículos.

El alto valor de la multa responde justamente a la gravedad del peligro que representa, especialmente en rutas y autopistas con mucho tránsito, accesos a escuelas, hospitales y cruces urbanos. manejar con el celular 2.jpg En la provincia de Buenos Aires, las sanciones por estas infracciones comienzan en $481.800 y pueden escalar hasta $1.606.000. Mientras que, en la ciudad porteña, oscilan entre los $279.600 y $1.398.000. Las autoridades recomiendan mantener la atención, respetar los carriles establecidos y no transitar por la banquina, ya que esta última está destinada exclusivamente a emergencias y detenciones autorizadas. Todos los valores de las multas en octubre 2025 Montos de las multas en la provincia de Buenos Aires Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000 .

. Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000

Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600.

No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500. Montos de las multas en CABA Superar la máxima hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70

Exceso grave (más de 140 km/h): $3.194.040

Manejar en contramano: entre $279.600 y $1.398.000

Mal estacionamiento: $79.851

Circular sin la VTV vigente: $79.851

Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50

Obstruir rampas para personas con discapacidad: $239.553

Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430

Tapar la patente: $798.510

Cruzar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020

Conducir usando el celular: $159.702

No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50

Intentar evadir el pago en peajes de AUSA: $119.776,50

No usar cinturón de seguridad: $79.851

Manejar con auriculares: $79.851

No portar licencia de conducir: $39.925,50

